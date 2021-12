Oburzenie w PiS po cytowaniu poezji Miłosza przez Donalda Tuska. "Pogróżki"

Przedstawiciele PiS reagują na słowa Donalda Tuska, który cytował poezję Czesława Miłosza, jasno nawiązując do pogróżek wobec rządzących. – To jest bardzo przykra sytuacja, gdy osoba uważająca się za lidera opozycji wyraża się w ten sposób. My nigdy nie używaliśmy pogróżek wobec przeciwników politycznych - powiedział we wtorek szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Donald Tusk uczestniczył w niedzielę 19 grudnia w proteście przeciw forsowaniu przez rządzących ustawy lex TVN. Lider PO przywołał na wystąpieniu w Warszawie słowa poety Czesława Miłosza, które umieszczono na Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku po tym, jak wygrała Solidarność.

- Ci ludzie, którzy wówczas te słowa Czesława Miłosza umieścili na pomniku stoczniowców, oni dziś by dedykowali dokładnie te same słowa tej władzy, która dziś Polskę rujnuje - mówił Tusk. Następnie przeszedł do cytowania.

Oburzenie w PiS po cytowaniu poezji Miłosza przez Tuska. "Pogróżki"

- Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, urodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla Ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta. Pamiętajcie o tych słowach wielkiego poety, pamiętajcie o tym, co czeka każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie - powiedział Tusk.

Przedstawiciele PiS odbierają cytowanie poezji Miłosza w tym kontekście jako jawne pogróżki. Mówił o tym we wtorek w Sejmie szef klubu, Ryszard Terlecki. – Bardzo przykra to jest sytuacja, kiedy osoba, która uważa się za lidera opozycji, rzeczywiście sprowadza na swój wiec większość liderów opozycji i wyraża się w ten sposób. My jednak nigdy tego rodzaju pogróżek nie używaliśmy wobec przeciwników – komentował.

O inwigilacji Giertycha. "Jakaś firma z Kanady", "niepoważne zarzuty"

Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki był też pytany w Sejmie o sprawę inwigilowania mecenasa Romana Giertycha przez system Pegasus. Informacje na ten temat ujawniła agencja Associated Press. – Jakaś firma z Kanady bodaj stawia takie zarzuty, są one niepoważane, wypowiedź Stanisława Żaryna jest w tej sprawie wykładnią naszego stanowiska - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Dziennikarze zwracali uwagę, że odpowiedź nie była jednoznaczna. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska przekonywała, że "odpowiedź jest jednoznaczna". – Nie damy się wciągnąć w scenariusz linii obrony Romana Giertycha - powiedziała Czerwińska. Z pytaniami dotyczącymi toczącego się postępowania Czerwińska odesłała do prokuratury.

Rzeczniczka PiS: "Fikcyjne dane, żadnej weryfikacji"

Terlecki przyznał, "nikt nie zamierza zamykać TVN". – Zamierzamy jedynie wprowadzić przepisy, które obowiązują też w innych krajach i są zgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej - zaznaczył Terlecki. Rzeczniczka PiS dodała, że choć w obronie TVN pojawiło się 2,5 mln podpisów elektronicznych, to zaznaczyła, że trudno mówić o ich weryfikacji.

Zaznaczyła, że "przez cały weekend internet miał zabawę, bo różne osoby przedstawiły fikcyjne dane". – Ten system nie zawierał żadnej weryfikacji zgłaszanych podpisów. Najpierw trzeba by udowodnić, że te 2,5 miliona jest prawdziwe – powiedziała Czerwińska. – Albo choćby milion - dodał Terlecki.

RadioZET.pl/PAP - Karol Kostrzewa, Piotr Śmiłowicz