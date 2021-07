Narastają emocje, ale i wewnętrzny spór co do przyszłości Platformy Obywatelskiej. W najbliższych dniach okaże się, czy stery w największej partii opozycyjnej przejmie Donald Tusk, czy może Rafał Trzaskowski. Dla Tuska niezależnie od rozstrzygnięcia będzie to powrót do krajowej polityki po siedmiu latach pracy w Brukseli. Nastroje społeczne w kontekście wyborów w PO sprawdził Instytut Badań Spraw Publicznych.

Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski, który z nich obejmie przywództwo w Platformie Obywatelskiej – zastanawia się dziś wielu wyborów opozycji, również z Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy czy PSL. Przekłada się na to również osłabienie przywództwa w PO Borysa Budki.

Wiatr zmian jest wyczuwalny w największej partii opozycyjnej, stanowiącej trzon Koalicji Obywatelskiej. O społeczny wydźwięk zapytał Polaków Instytut Badań Spraw Publicznych. Wyniki mogą być dla wielu zdyscyplinowanych wyborów PO zaskakujące.

Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski obejmie stery w PO? Sondaż wskazuje na zwycięzcę

Niemal co trzeci głosujący widzi na czele Platformy Rafała Trzaskowskiego – wskazało go blisko 32 proc. zapytanych w sondażu. Były premier Donald Tusk uzyskał 18,5 proc. wskazań, pozostali kandydaci (Radosław Sikorski, Bartosz Arłukowicz, czy obecny przewodniczący PO Borys Budka) uzyskali poniżej dziesięciu proc. Aż 30 proc. ankietowanych nie ma w tym temacie zdania, co poniekąd obrazuje problem przywództwa po stronie głównej siły opozycji.

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej Trzaskowski – jako potencjalny szef PO – zdobywa ponad 45 proc. wskazań, wobec nieco ponad 36 proc. u Donalda Tuska. Jedynie 1,5 proc. otrzymał od własnego elektoratu obecny szef PO Borys Budka.

Jak w sprawie przywództwa w PO wypowiadają się wyborcy innych partii opozycyjnych, skłonnych w przyszłości do szerokiej koalicji z PO? "Wśród elektoratu Polska 2050 przewaga Rafała Trzaskowskiego wzrasta w stosunku do Donalda Tuska – 47 do 23 proc. Jeszcze większą różnicę widać wśród wyborców Lewicy. W roli szefa PO Rafała Trzaskowskiego widzi co drugi wyborca Lewicy, a co dziesiąty wskazuje Donalda Tuska" – czytamy w opracowaniu IBSP.

"Trzaskowski wygrywa w sondażu we wszystkich analizowanych przez nas podziałach - jeśli chodzi o wiek, miejsce zamieszkania czy poglądy. O losie przywództwa w PO zdecydują członkowie tej partii, ale z badania można wyciągnąć wnioski, że zmiany, które zaszły w ostatnim czasie w Polsce oddaliły szansę Donalda Tuska na powrót na białym koniu. Obecnie lepiej w oczekiwaniach społecznych według Polaków odnajduje się Rafał Trzaskowski" - konkluduje Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

