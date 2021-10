Tusk do Kaczyńskiego: "Przepraszam, Jarku. A teraz datę i miejsce debaty poproszę"

Były premier Donald Tusk odpowiedział na apel Jarosława Kaczyńskiego, w którym szef PiS wezwał go do przeprosin, jako warunku do stanięcia do wspólnej debaty. "Przepraszam, Jarku. A teraz datę i miejsce debaty poproszę. Z góry dziękuję" – napisał na Twitterze Tusk.

Donald Tusk odniósł się do osobistej uwagi, jaką skierował w jego stronę w sobotę, 16 października, szef PiS Jarosław Kaczyński.

Wicepremier ds. bezpieczeństwa został zapytany w RMF FM o gotowość do stanięcia do debaty, do której wezwał go już latem wracający do polskiej polityki Donald Tusk. Kaczyński stwierdził, że zgodzi się na nią, jeśli Tusk "przeprosi, a ma za co". Wymieniał dalej takie działania jak zaniechanie: "ośmiu gwiazdek", czy "brzydkich słów".

Tusk: "Przepraszam, Jarku. A teraz datę i miejsce debaty poproszę"

Kaczyński zaznaczał, że Tusk "jest autorem wielkiej degradacji polskiego życia publicznego, degradacji języka. I tej straszliwej fali nienawiści, która została wywołana". Na uwagę, że to samo mówi Donald Tusk o drugiej stronie, lider PiS podkreślił: "Tylko że on mówi nieprawdę, a ja mówię prawdę".

W sobotę po południu Tusk odpowiedział mu poprzez krótki wpis w sieci. Na Twitterze poinformował: "Przepraszam, Jarku. A teraz datę i miejsce debaty poproszę. Z góry dziękuję" – napisał krótko Tusk. Kolejny ruch należy do Kaczyńskiego i jego partii.

