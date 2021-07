Donald Tusk podczas briefingu w Senacie starł się z dziennikarką TVP Info. - Ja mogę ewentualnie debatować i rozmawiać z mocodawcą, to znaczy z prezesem Kaczyńskim. Proszę mu przekazać ode mnie ten sygnał - odpowiedział były premier na pytanie od reporterki Telewizji Polskiej.

Donald Tusk, pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, po spotkaniu z senatorami Koalicji Obywatelskiej został zapytany m.in. o stanowisko polityków PiS. Nie widzą oni potrzeby organizowania debaty między nim a Jarosławem Kaczyńskim. Do takiej rozmowy Tusk wezwał prezesa PiS podczas poniedziałkowego wystąpienia w Gdańsku.

- Chyba nie wymaga ta sytuacja komentarza - stwierdził Tusk. Poproszony o skomentowanie słów rzeczniczki PiS Anity Czerwińskiej, która na propozycję debaty zareagowała słowami: - Żeby debatować trzeba mieć z kim i o czym.

Tusk: chce rozmawiać z mocodawcą nagonki

Były premier do reporterki TVP Info, która też próbowała zadać pytanie, powiedział: - Zwrócę się do funkcjonariuszki telewizji PiS-owskiej, rządowej: ja nie będę odpowiadał na pytania tych, którzy zaangażowali się w nagonkę, bo ja wam serdecznie współczuję, ale ja mogę ewentualnie debatować i rozmawiać z mocodawcą, to znaczy z prezesem Kaczyńskim. Proszę mu przekazać ode mnie ten sygnał.

Tusk skierował również bezpośrednie słowa do prezesa PiS: - Czekam od wczoraj, dziś i będę czekał każdego dnia. Stań, rozmawiaj ze mną uczciwie o tym, co jest w Polsce i nie wysyłaj nagonki.

Do materiałów na swój temat w TVP Info i "Wiadomościach" TVP Donald Tusk nawiązywał też podczas poniedziałkowego przemówienia w Gdańsku. - Ja jestem od pewnego czasu, jak wiecie, Niemcem na pełnym etacie. Słyszałem, bo nie zawsze oglądam, ale ostatnio zajrzałem i rzeczywiście: darmowe lekcje niemieckiego codziennie o 19.30 - ironizował Tusk.

"Wiadomości" TVP od kilku tygodni w materiały na temat lidera PO wplatają fragmenty jego wypowiedzi po niemiecku, udzielonych w styczniu podczas kongresu niemieckiej partii CDU (jako szef Europejskiej Partii Ludowej). W każdym z takich materiałów po kilka razy powtarzają się frazy: "für Deutschland" ("dla Niemiec") i "danke" ("dziękuję"). Wobec byłego premiera bardzo często padają też w TVP i TVP Info zarzuty, że działa w interesie Niemiec, nie Polski.

Do słów Tuska skierowanych do reporterski TVP Info odniósł się na Twitterze Jarosław Olechowski, szef "Wiadomości" TVP: "Pan Donald Tusk kolejny raz w poniżający sposób potraktował dziennikarkę Telewizji Polskiej. Dlaczego wyładowuje Pan frustracje na młodej kobiecie? Maniery godne Farmazona".

We wtorek 6 lipca z Donaldem Tuskiem w sprzeczkę słowną wdał się inny reporter TVP Info Miłosz Kłeczek. - Coś się zmieniło, jeśli chodzi o wyobrażenie Polaków na temat tego, jaką funkcję pełni wasza telewizja - mówił były premier do reportera, który dopytywał polityka o sprawę Sławomira Nowaka.

RadioZET.pl/PAP