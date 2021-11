Donald Tusk dogryzł Morawieckiemu. "Mateuszu, to nie jest polityczne złoto"

"Mateuszu, nie myśl, jak zarobić na dramatach i problemach Polaków, tylko jak je rozwiązać!" - napisał w poniedziałek na Twitterze lider PO Donald Tusk, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego.

Donald Tusk w najnowszym wpisie na Twitterze nawiązał do kilku wątków tzw. afery mailowej i obecnego kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. "Mateuszu, migranci to nie jest polityczne złoto, pandemia to nie biznes, aborcja nie spadła wam z nieba. Nie myśl, jak zarobić na dramatach i problemach Polaków, tylko jak je rozwiązać!" - napisał szef Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk: Mateuszu, myśl jak rozwiązać problemy

Przypomnijmy, że na początku 2021 roku Platforma Obywatelska po ponad tygodniu konsultacji ogłosiła, że popiera dostępność aborcji do 12. tygodnia ciąży. W tym samym czasie Tomasz Matynia z Centrum Informacyjnego Rządu miał napisać do Mateusza Morawieckiego maila o następującej treści: ''Spadła nam dziś z nieba kwestia aborcji. To jest dla nas szansa na nowe pozycjonowanie Platformy bardziej na lewo i zrobienie miejsca dla nas''.

Z kolei w lipcu br. wyciekł mail Mateusza Morawieckiego do wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego, rzecznika rządu Piotra Muellera i szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. "Z całym szacunkiem dla walki Białorusinów to też jest polityczne złoto dla nas" - napisał premier.

Do poniedziałkowego wpisu Donalda Tuska odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości. "Kanalia" - skomentował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. "Zabulgotało w szambie" - napisał Rafał Bochenek, poseł PiS i były rzecznik prasowy rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.

Na polsko-białoruskiej granicy trwa kryzys w związku z napływem migrantów. Rzecznik rządu poinformował na konferencji prasowej po naradzie w BBN z udziałem prezydenta i premiera, że w okolicy przejścia granicznego w Kuźnicy znajduje się od 3 do 4 tys. osób. Z ostatnich informacji przekazanych przez MON wynika, że migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy.

RadioZET.pl