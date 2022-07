Tusk komentuje reakcję rządzących z PiS. "Jak nie, to ich zmusimy"

Dzisiaj mamy kolejny odczyt inflacji, drożyzny. Ci, którzy dzisiaj rządzą, pisowska władza, powtarzają rzeczy niezrozumiałe dla Polaków, że pieniądze europejskie ich nie interesują […] Oni za to odpowiedzą – mówił w piątek na konferencji w Olsztynku szef PO Donald Tusk. W temacie wycofania się rządu PiS z planowych podwyżek dla polityków Tusk zaznaczył, że Platforma „dla bezpieczeństwa” przygotuje projekt ustawy. - Sądzę, że się wycofają z tych podwyżek, a jak nie to ich zmusimy – dodał lider PO.

Podwyżki dla polityków, od prezydenta i premiera po posłów oraz senatorów, wzbudziły w dobie drożyzny wiele kontrowersji. Temat wywołali sami rządzący - szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska informowała w lipcu, że w przyszłorocznym budżecie planowane jest zwiększenie wydatków na utrzymanie kancelarii o 23 proc. Miałby to być efekt m.in. planowanego wzrostu płac dla urzędników, uposażeń i diet dla posłów.

Po ostrej reakcji Donalda Tuska rządzący zapowiedzieli wycofanie się z tego pomysłu. O zamrożeniu podwyżek dla polityków mówili zarówno szef PiS Jarosław Kaczyński jak i premier Mateusz Morawiecki.

Tusk reaguje na działania rządzących z PiS. "Jak nie, to ich zmusimy"

Reakcja rządzących usatysfakcjonowała lidera PO. - Cieszę się, że po mojej interwencji prezes Kaczyński zdecydował się na zapowiedź zablokowania tych podwyżek. Ale na wszelki wypadek poprosiłem szefa klubu PO o projekt ustawy, jednozdaniowej, która zagwarantuje, że podwyżek dla władzy w czasie drożyzny nikt nie da – mówił w Olsztynku Tusk. - Sądzę, że się wycofają z tych podwyżek, a jak nie to ich zmusimy – dodał lider PO.

Lider PO zapewnił, że Platforma nie jest za likwidacją 500 plus oraz 13. oraz 14. emerytury, na co mogła wskazywać wypowiedź posła Tomasza Lenza w rządowym TVP Info. - Była co najmniej niefortunna. Nie oddaje stanowiska Platformy – zapewniał Tusk.

- To jest gwarancja i nikt tego postanowienia nie zmieni. Skoro poseł Tomasz Lenz tego nie akceptuje albo nie rozumie, to nie będzie się już wypowiadał w mediach w imieniu Platformy i w przyszłej kadencji nie będzie reprezentował Platformy w Sejmie - oświadczył Tusk.

