Donald Tusk wszedł w słowną utarczkę z Miłoszem Kłeczkiem, dziennikarzem TVP Info. Zapytał on przewodniczącego PO, dlaczego jego partia dąży do polexitu i "zohydza Unię Polakom". Tusk odgryzł mu się pytaniem o politycznych mocodawców i wymyślaniem tez niezgodnych z rzeczywistością.

Miłosz Kłeczek, który dla TVP Info przygotowuje relacje z Sejmu i Senatu, zadał pytania Donaldowi Tuskowi podczas wtorkowej konferencji prasowej. Przewodniczący PO odnosił się do debaty w Parlamencie Europejskim na temat praworządności w Polsce i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. wyższości Konstytucji RP nad unijnym prawem.

- Podczas dzisiejszej (we wtorek - przyp. red.) debaty w Parlamencie Europejskim wielokrotnie pojawiło się hasło "polexit" i też w szerszym kontekście było wielokrotnie zestawiane z pańskim nazwiskiem. Z drugiej strony mamy prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej, jak pan Rafał Trzaskowski (...), który mówi, że jeżeli jest wyrok jednoosobowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nakazuje zamknięcie kopalni w Turowie, to trzeba taki wyrok wykonać - mówił Kłeczek w monologu, poprzedzającym zadanie właściwych pytań.

Miłosz Kłeczek kontra Donald Tusk. Spięcie na konferencji w Sejmie

Dziennikarz TVP Info kontynuował: - To jest zohydzanie Unii Europejskiej. I teraz pytania - dlaczego Platforma Obywatelska zohydza Unię Polakom, którzy w zdecydowanej większości chcą w niej pozostać? Dlaczego zatem Platforma Obywatelska chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Dlaczego chcecie tego polexitu, o którym była mowa? I najważniejsze pytanie - kto jest tego inicjatorem? I czy to pan przewodniczący jest inicjatorem polexitu i zohydzania Unii Europejskiej Polakom?

Po krótkiej chwili zastanowienia, Tusk w ten sposób odniósł się do monologu dziennikarza TVP Info: - Wiele się po panu spodziewałem, ale to wykracza nawet poza moją wyobraźnię, tak sformułowana teza. Jestem pełen uznania dla pańskiej kreatywności i wyobraźni.

Jego zdaniem trzeba mieć złą wolę, żeby wmawiać Polakom, że "Platforma jest antyunijna, a PiS i TVP walczą o europejską Polskę". Dodał, że dzięki presji Polaków PiS może zdecydować się na zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. - Nie skończyła się w żadnym wypadku ta ponura saga wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej - podkreślił Tusk.

Odpowiadając na słowa Tuska, Kłeczek powiedział: - To nie jest moja wyimaginowana teza, którą dzisiaj się kreuje, ale to są fakty, być może dla pana niewygodne. Zdaniem dziennikarza TVP Info Tusk, od kiedy wrócił na fotel szefa PO, "nie odpowiedział konstruktywnie na żadne zadane przez niego pytanie". Kłeczek zapytał również byłego premiera o komentarz do słów Manfreda Webera, lidera frakcji Europejskiej Partii Ludowej w PE, który jego zdaniem miał chwalić Tuska za atakowanie PiS-u i organizowanie antyrządowych demonstracji.

- Obraża pan dziesiątki, a może nawet setki tysięcy ludzi, którzy w przedostatnią niedzielę i przez kilka ostatnich lat, demonstrowali przeciwko łamaniu praworządności i planom wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Będę organizował Polaków tak, jak potrafię najlepiej, do protestów przeciwko działaniom, które są wymierzone w polski interes narodowy - odpowiedział Tusk. Dodał, że z wielką satysfakcją oglądał tłumy podczas demonstracji prounijnych 10 października na pl. Zamkowym w Warszawie oraz w innych miejscach w Polsce.

Lider PO na koniec utarczki słownej z dziennikarzem TVP Info powiedział, że cieszy go rosnąca irytacja szefów politycznych Kłeczka i radość sprawiło mu zdziwienie na twarzy polityków PiS, jak wielu Polaków demonstrowało przywiązanie do UE. - Nie mam szefów politycznych, a irytację widzę tylko na pana twarzy - rzucił na odchodne Miłosz Kłeczek.

Miłosz Kłeczek pracuje w TVP od ponad pięciu lat. Wcześniej był związany z redakcjami Superstacji, TVN24, TTV, TVN Meteo i radiowej Jedynki. W 2020 r. został prowadzącym programu "Kasta" na antenie TVP Info, w którym przedstawiał kulisy wybranych wyroków sądowych.

RadioZET.pl