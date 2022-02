Przewodniczący PO Donald Tusk domaga się od szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego głosowania w Sejmie nad wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego. - By podejmować trudne decyzje trzeba mieć większość. Jeśli nie macie większości, to odejdźcie – powiedział na konferencji Tusk.

Donald Tusk domaga się dymisji premiera Mateusza Morawieckiego. Wnosi, by Sejm zajął się głosowaniem nad wotum zaufania wobec szefa rządu.

Tusk tłumaczył dziennikarzom, że domaga się dymisji Morawieckiego i rządu PiS zarówno po spektakularnej klęsce projektu ustawy lex Kaczyński, chaosie w dobie pandemii, jak i wizycie polskiego premiera w Madrycie, gdzie spotkał się z liderami partii prawicowych i eurosceptycznych. Zademonstrował przy tym zdjęcie premiera Węgier, uczestnika forum w Madrycie, który spotkał się potem z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Donald Tusk do Kaczyńskiego: Nie macie większości, odejdźcie

- Spektakularna klęska Kaczyńskiego musi budzić niepokój. By podejmować trudne decyzje trzeba mieć większość. Polacy muszą wiedzieć, że w naszym kraju jest jeszcze ktoś, kto potrafi nad tym chaosem zapanować. Oczekuję od Kaczyńskiego, by doprowadził do głosowania nad wotum zaufania dla Morawieckiego. Jeśli nie macie większości, to odejdźcie – powiedział Tusk.

Szef PO zaapelował też do dziennikarzy, by dowiedzieli się od obozu rządzącego i od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego "co tak naprawdę się stało", że Sejm zdecydowaną większością (także przy udziale połów PiS) odrzucił projekt ustawy covidowej.

Rzecznik rządu: "Niech pan nie obawia się o naszą większość"

Na słowa Tuska zareagował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller. "Panie Donaldzie Tusk niech się Pan nie obawia o naszą większość. Jeżeli chce być Pan premierem to jest do tego droga - konstruktywne wotum nieufności - art.158 Konstytucji. Niech Pan się zgłosi na premiera i znajdzie większość. Jednak Pan wie, że nawet opozycja nie chce Pana powrotu" - przekazał na Twitterze Müller.

