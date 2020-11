Weto Polski w sprawie budżetu UE i koronafunduszu, w połączeniu z antyunijną retoryką Solidarnej Polski (koalicjant PiS) sprawiają, że w przestrzeni publicznej coraz intensywniej dyskutuje się o możliwym polexicie.

Zdaniem byłego premiera i szefa Rady Europejskiej, działania PiS są zbieżne z antyunijną polityką Rosji.

Donald Tusk: Działania PiS zbieżne ze rosyjską strategią rozbijania UE

- Wszystkie, podkreślam, wszystkie działania PiS wpisują się precyzyjnie w rosyjską strategię rozbijania Unii Europejskiej i geopolityczną izolację Polski. Czy robią to świadomie jest pytaniem drugorzędnym - napisał w poniedziałek Donald Tusk na Twitterze.

Do jego słów odniósł się europoseł PiS, Ryszard Czarnecki. W rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że to sam Tusk przyznał kiedyś w wywiadzie, iż „Putin to nasz człowiek w Moskwie”.

- Więc co do strategii rosyjskiej, myślę, że Donald Tusk może o niej dużo powiedzieć, tylko pewnie o niej słyszał od samego Putina – powiedział.

Zdecydowanie przeciwstawił się zestawianiu walki o interesy narodowe z wpisywaniem się w strategię Rosji. - To, że chcemy dostać więcej pieniędzy, a weto nas uchroni przed stworzeniem mechanizmu, który może doprowadzić do tego, że będą nam pieniądze zabierać? Niech Tusk naprawdę mniej biega po Brukseli, a bardziej myśli - powiedział Czarnecki.

RadioZET.pl/PAP/Twitter