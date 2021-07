Donald Tusk o przejęzyczeniu prezentera TVP: Rządzi nami ekipa płaskoziemców

Donald Tusk wystąpił w piątek jako gość na posiedzeniu Rady Krajowej Nowoczesnej, jednej z partii współtworzących wraz z PO Koalicję Obywatelską. Lider Platformy Obywatelskiej nawiązał m.in. do czwartkowej sejmowej debaty nad wnioskiem KO o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Przekonywał, że nie będzie nowoczesnej Polski bez edukacji.

- Świat pędzi do przodu i to w sposób zupełnie niekontrolowany przez poszczególnego człowieka [...] Nowoczesna, dobra edukacja jest warunkiem przetrwania i zwycięstwa w tej najważniejszej bitwie o przyszłość - mówił lider PO.

Tusk nawiązał też do fragmentu artykułu z - jak to określił - "PiS-owskiej prasy". "»Minister Czarnek nie bawi się w dyplomację i dlatego jest w edukacji, a nie w MSZ. Został posłany na szczególnie ciężki odcinek frontu«. Można się śmiać [...], ale to są bardzo poważne słowa. Oni naprawdę są na froncie w polskiej szkole" - mówił.

- Oni naprawdę wytyczyli front między PiS-owskim aparatem władzy, między ministrem Czarnkiem, między swoim rządem a szkołą, rodzicami, nauczycielami, nauczycielkami i dziećmi, uczniami. To jest rzeczywiście front. Ich wrogiem jest wiedza, jest edukacja - wskazał lider Platformy.

Donald Tusk: Rządzi nami ekipa płaskoziemców

Donald Tusk przywołał też inne wypowiedzi czołowych polityków obozu rządzącego, m.in. ministra obrony Mariusza Błaszczaka. - Minister Błaszczak: »czołgi Abrams będą stacjonowały na równinie. Ta równina nazywana jest bramą smoleńską«. Śmieszne? Śmieszne. Można powiedzieć: ok, minister Błaszczak nie musi być może wybitny od przyrody; ok, język polski oblewał wielokrotnie z całą pewnością, ale minister obrony powinien mieć o geografii elementarne pojęcie - ironizował Tusk.

Lider Platformy mówił też o przejęzyczeniu sprzed kilku dni jednego z prezentera TVP, który stwierdził, że "słońce kręci się wokół ziemi". - To było przejęzyczenie oczywiście, ale ja już nie mam wątpliwości, że rządzi nami ekipa płaskoziemców - stwierdził były premier.

Tusk przypomniał słynne hasło byłego prezydenta USA Billa Clintona "Ekonomia, głupcze" i dodał, że politycy PiS powinni powiesić sobie w każdym gabinecie: "edukacja, durniu!".

RadioZET.pl/PAP