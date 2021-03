Donald Tusk odniósł się w sieci do bieżących spraw, którymi żyje polska polityka. W wymowny sposób nawiązał do prezesa Orlenu, nominata samego Jarosława Kaczyńskiego, na którym położył się cień złamania prawa (prowadzenie działalności biznesowej i jako wójt Pcimia). Sprawę "podgrzewają" ujawniane raz po raz kolejne posiadłości prezesa Orlenu, niewspółgrające z podawanymi przez niego oświadczeniami majątkowymi.

Jakby tego było mało, "Gazeta Wyborcza" i OKO.press ustaliły, że firma, w której udziałowcem jest Obajtek, zatrudnia syna b. premier i byłego księdza Tymoteusza Szydło. Rządzący mówią o wściekłym ataku na rodzinę Beaty Szydło, zupełnie pomijając praktykę nepotyzmu ze strony polityków PiS.

Donald Tusk po kontrowersjach wokół Obajtka. "Okradają naród w czasie zarazy. Czas hańby"

Donald Tusk odniósł się do spraw na Twitterze. Nie szczędził rządzącym ciętej krytyki. "Okradają własny naród w czasie tragicznej zarazy. Ich rządy przejdą do historii jako czas hańby. Trzeba to wreszcie głośno powiedzieć" – napisał b. premier.

Tymczasem w czwartek wieczorem w TVP ma ukazać się kolejny materiał mający obciążyć Donalda Tuska. Telewizja publiczna powróci do tematu katastrofy smoleńskiej. Prorządowe media informują o "nagraniu z poufnej narady u premiera Donalda Tuska po katastrofie smoleńskiej". Twierdzą, że miało zostać zniszczone. Szczegóły poznamy w wieczornym programie Anity Gargas.

RadioZET.pl/Twitter