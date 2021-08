Donald Tusk obiecuje związki partnerskie. "Jedna z pierwszych moich decyzji"

Donald Tusk przekonuje, że po wygranych wyborach jego ugrupowanie poprze związki partnerskie. Jeden z uczestników Campusu zadał Tuskowi i Trzaskowskiemu pytanie: "kiedy będę mógł wziąć ślub ze swoim chłopakiem?".

Tusk przekonywał, że radykalne zmiany prawa, takie jak małżeństwa homoseksualne, to są zmiany, które wielu Polakom "niełatwo przychodzi akceptować". Zaznaczył, że trzeba robić wszystko, żeby ludzie o innej orientacji mieli pełne prawa, a wszyscy inni znaleźli w sobie "gotowość do akceptacji" dla tych zmian.

Donald Tusk: będzie zgoda na związki partnerskie

"Decyzje polityków powinny wyprzedzać zmiany społeczne, ale dobrze, aby one nie były zbyt oderwane od siebie" - przekonywał Tusk. "Zmiany przepisów, np. umożliwiające zawarcie ślubu przez ciebie, powinny być możliwie blisko poziomu akceptacji społecznej" - dodał b. premier.

Z sali zaczęły padać pytania: "Kiedy?" "Wymagałoby to zmiany przepisów w Polsce. Jeżeli pytanie ma być adekwatne do tego, co jest dzisiaj w Polsce, to jest pytanie, jeśli ja będę stał np. na czele większości parlamentarnej w następnych wyborach, to jedną z pierwszych decyzji będzie decyzja o zgodzie na związki partnerskie" - zadeklarował Tusk, wywołując owacje zgromadzonych.

Campus Polska Przyszłości będzie trwał od 27 sierpnia do 2 września na olsztyńskim Kortowie. Wydarzenie adresowane jest do młodych ludzi. Będzie to seria debat, warsztatów i spotkań z ekspertami w różnych dziedzinach. Uczestnicy muszą być pełnoletni, ale mają mieć maks. 35 lat. Patronem i inicjatorem inicjatywy jest prezydent Warszawy i jego ruch Wspólna Polska.

Na Campus przyjechać mają goście zagraniczni, m.in. burmistrz Budapesztu i lider węgierskiej opozycji Gergely Karacsony oraz burmistrz Londynu Sadiq Khan. Zdalnie w imprezie ma uczestniczyć m.in. liderka opozycji demokratycznej na Białorusi Swiatłana Cichanouska oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

RadioZET.pl/ autor: Piotr Śmiłowicz (PAP)