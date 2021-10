Parlament Europejski we wtorek debatował nad zagrożeniem dla praworządności w Polsce i skutkach decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 7 października. Tego dnia orzekł on niezgodność części prawa unijnego z Konstytucją RP m.in. w zakresie powoływania sędziów. Tę decyzję tłumaczył w Strasburgu premier Mateusz Morawiecki.

- Odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń. (...) Niedopuszczalne jest narzucanie innym swojej decyzji bez podstawy prawnej. Tym bardziej niedopuszczalne jest używanie do tego celu języka szantażu finansowego, mówienie o karach czy używanie jeszcze dalej idących słów wobec niektórych państw członkowskich - mówił szef rządu. Jego stanowisko nie przekonało większości europosłów, którzy ostro krytykowali rząd PiS. Na konferencji prasowej w Sejmie odniósł się do tego przewodniczący PO Donald Tusk.

Debata o Polsce w PE. Ostra odpowiedź Donalda Tuska

- Byliśmy świadkami zderzenia PiS-owskiego rządu ze ścianą. Żadne argumenty, które używali przedstawiciele PiS-owskiego rządu w czasie tej debaty, chyba nie przekonały wielu partii politycznych i państw - mówił Tusk. Dodał, że polski rząd był mocno krytykowany przez "wszystkich przyjaciół Polski".

- To było świadectwo, z jakim szacunkiem, respektem i sympatią cieszy się Polska i Polacy w całej Europie. Równocześnie, jak krytycznie prawie wszyscy w Europie i większość Polaków oceniają to, co robi PiS z sądownictwem, wymiarem sprawiedliwości i mediami - tłumaczył były premier. Jego zdaniem Europa dostrzegła, że większość Polaków nie podziela zdania przekazywanego przez rząd Mateusza Morawieckiego, przede wszystkim w temacie praworządności. Dodał, że Polska pozostanie w UE dzięki determinacji Polaków i pomimo rządowi PiS.

- Nie możemy uwierzyć kłamliwej propagandzie, że jest coś takiego jak konflikt pomiędzy Europą a Polską, albo że istnieje konflikt pomiędzy polską konstytucją a unijnymi traktatami - wskazał Tusk. Przewodniczący PO docenił również, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jej usunięcia domagał się Trybunał Sprawiedliwości UE. - Nie możemy jeszcze wymienić tej władzy, nie możemy zmienić mentalności PiS-u, ale możemy wyhamować proces niszczenia polskiej praworządności i systemu sprawiedliwości - podsumował Tusk.

