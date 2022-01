Posłowie Kaczyńskiego rozmawiali z Tuskiem? "Gotowość została zadeklarowana"

Marian Banaś, który odpowiadał we wtorek na pytania członków senackiej komisji nadzwyczajnej ds. przypadków nielegalnej inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus, zapowiedział, że NIK przeprowadzi pilną kontrolę ws. nadzoru państwa nad służbami specjalnymi, w której świadkiem ma być m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Donald Tusk, pytany na antenie TVN24 o to, czy - według niego - prezes PiS pojawi się przed Izbą, by odpowiadać na pytania, odparł: - Obawiam się, że ten festiwal lekceważenia państwa prawa będzie także zaprezentowany w tym przypadku. Trudno mi sobie wyobrazić, by Kaczyński zdecydował się na takie przesłuchanie, bo to mogłoby oznaczać rzeczywiście koniec PiS i koniec jego kariery politycznej, gdyby rzeczywiście został zobowiązany, skutecznie zmuszony do wyznania całej prawdy o mechanizmach inwigilacji, prześladowania opozycji, podsłuchiwania i podglądania.

Tusk: sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa powstanie na 90 proc.

- Mało prawdopodobne jest, by (Jarosław Kaczyński) odważył się zeznawać przed NIK i oczywiście będzie za to ponosił, nie dziś, to jutro, konsekwencje, o charakterze prawnym i karnym, bo rzeczywiście obowiązek zeznania w przypadku NIK jest oczywisty i taki zupełnie bezdyskusyjny - ocenił Tusk.

Przewodniczący PO pytany był również, czy jest szansa, że w Sejmie powstanie komisja śledcza ds. Pegasusa. - Wydaje się, że do końca tego tygodnia będzie już jasne, czy jest możliwa większość na powołanie komisji, która będzie badała sprawy legalności podsłuchów i tego typu procedur - odpowiedział.

- Wydaje się, że jest grupa polityków, którzy dziś wspierają władzę, gotowych do powołania takiej komisji. Te rozmowy mają charakter dyskretny, więc proszę o cierpliwość, ale myślę, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin wyjaśni się, czy możliwe jest zbudowanie większości w tym Sejmie na rzecz powołania takiej komisji - zaznaczył.

Dopytywany, na ile ocenia szanse powołania takiej komisji, odparł, że "na 90 procent". Na pytanie, czy prowadzone są w tej sprawie rozmowy z politykami Zjednoczonej Prawicy, odparł: - Powtórzę tylko, że jest bardzo realna szansa, by komisja śledcza powstała. Oczywiście do tego potrzebne są także głosy tych, którzy dziś wspierają władzę. Tego typu gotowość została zadeklarowana.

RadioZET.pl/ TVN24/ Sylwia Dąbkowska-Pożyczka (PAP)