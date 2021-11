Donald Tusk stracił prawo jazdy. Były premier i szef PO napisał w mediach społecznościowych, że "karę przyjął bez dyskusji". Do zdarzenia doszło w sobotę 20 listopada w miejscowości Wiśniewo koło Mławy (woj. mazowieckie).

Donald Tusk potwierdził sobotnie doniesienia medialne o tym, że stracił prawo jazdy. "Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji" – napisał w sobotę na Twitterze.

O zdarzeniu poinformował jako pierwszy portal Interia. "Przewodniczący PO jechał przez teren zabudowany z prędkością 107 km/h, za co otrzymał mandat w wysokości 500 zł i zatrzymano mu prawo jazdy" - informowano.

- Patrol policji nieprzypadkowo stał w Wiśniewie, bo tam często dochodzi do przekraczania prędkości - powiedziała w rozmowie z Radiem ZET rzeczniczka mławskiej policji.

Asp. szt. Anna Pawłowska powiedziała PAP, że w sobotę ok. 11 na dk 7 w stronę Gdańska, w miejscowości Wiśniewo, policja zatrzymała do kontroli drogowej 64-letniego kierowcę skody, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. - Wykonano trzy pomiary prędkości. Najwyższy to 107 km na godzinę - przekazała.

- Przyjął mandat. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy – powiedziała Pawłowska. Nie potwierdziła, że samochodem kierował przewodniczący PO. - Nie potwierdzamy tożsamości osób zatrzymywanych do kontroli drogowej - zaznaczyła asp. szt. Pawłowska.

RadioZET.pl/ Interia/ PAP