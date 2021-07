Donald Tusk, który pełni obowiązki przewodniczącego PO, zwrócił się na konferencji prasowej do rządzących o wspólne działanie dla promocji szczepień przeciwko Covid-19. Zaapelował również do TVP, aby poświęcała więcej czasu antenowego na szczepienia niż "lekcje niemieckiego z jego osobą".

Donald Tusk, który od początku lipca znów jest liderem PO, w czwartek spotkał się z ekspertami, m.in. zasiadającymi w Radzie Medycznej przy premierze. Tematem spotkania było zapobiegnięcie kolejnej fali zakażeń koronawirusem i przyspieszenie akcji szczepień przeciwko Covid-19.

Tusk mówił o "prowizoryczności" działań ws. walki z pandemią Covid-19 i niepewności co do planów rządu. Zwrócił uwagę, że nie ma wciąż złożonego z fachowców i autorytetów centrum do walki z Covid-19, które mogłoby nie tylko koordynować bieżące działania, ale i rekomendować rządowi rozwiązania legislacyjne.

Tusk popiera szczepienia dla nauczycieli

Zdaniem lidera PO rząd powinien "na serio" zająć się promowaniem szczepień. Jak zauważył, wciąż są miliony Polaków, którzy nie szczepią się, bo nie mają zaufania i są niepewni co do skutków szczepionki. - Wymagają pomocy, wymagają życzliwej perswazji, wymagają autorytetów naukowych i pomocy bardzo wielu instytucji. Nie przymus i nie obowiązek - tym bardziej że egzekwowanie takiego obowiązku też wydaje się bardzo trudne i bardzo jątrzące, bardzo konfliktujące ludzi - podkreślił Tusk.

Według Tuska należy "rzucić wszystkie siły i środki, jakie są w dyspozycji rządu i mediów publicznych na tłumaczenie, jak ważne jest szczepienie dla bezpieczeństwa osobistego szczepionych, bezpieczeństwa i zdrowia ich bliskich, i dla Polski, jako całości, dla całego kraju". - Ta droga jest dużo skuteczniejsza, niż jakiekolwiek opresyjne narzędzia i decyzje - dodał.

Szef PO przekazał, że zdaniem ekspertów, dla pewnych grup zawodowych szczepienia na Covid-19 powinny być obowiązkowe. Wymienił nauczycieli i pracowników szkół. - Jedno jest pewne: kto pracuje z dziećmi, albo kto w ochronie zdrowia ma kontakt z pacjentami i z jakichś powodów nie chce się zaszczepić, będzie musiał przejść na inne formy pracy albo zmienić zajęcie. Albo będzie miał dostęp do powszechnego, wiarygodnego i nieodpłatnego systemu testowania - powiedział.

Tusk: telewizja publiczna nie spełnia swojej roli

Lider PO zarzucił Telewizji Polskiej, że za bardzo skupia się na krytykowaniu jego osoby i za mało promuje szczepienia. - Gdyby TVP Info poświęciłoby połowę czasu, którą poświęca na lekcje niemieckiego z moją osobą, to mogłoby przekonywać do szczepień. Państwa sygnał dociera do części ludzi, dla których to jedyne źródło informacji. I to właśnie tam jest największy problem ze szczepieniami. Nie wystarczy infantylna promocja "ostatnia prosta", bo jesteśmy na wirażu dopiero - mówił były premier.

W ten sposób nawiązał do powtarzanych w materiałach "Wiadomości" TVP krótkich wstawek ze styczniowej przemowy Tuska na kongresie niemieckiej partii CDU. Fragmenty, kiedy Tusk mówi "Fur Deutschland", pojawiają się praktycznie za każdym razem, kiedy w programie mowa o liderze PO.

- Telewizja publiczna nie spełnia swojej misji, wszystkie badania na to wskazują. Nikt nigdy chyba nie był objęty taką kampanią w mediach publicznych, jak ja. Dlatego mój apel - dodał Tusk. Jeden z reporterów TVP zadał Tuskowi pytanie o osoby ziewające na wiecach z jego udziałem.

- Jeśli nauczycie się formułować pytania - a mówię jako były dziennikarz - które służą debacie, jeśli zmienicie formułę zadawania pytań i przestaniecie atakować opozycję, to będę odpowiadał na państwa pytania. Teraz nie mam takiej możliwości - ripostował były premier.

