Tusk uderza w "religijną sektę pani Godek". "Wyciągają ręce po kolejne ofiary"

Donald Tusk powiedział podczas konferencji prasowej, że "w Polsce to prokurator, a nie lekarz, prowadzi ciążę". Były premier skomentował w ten sposób tragiczną śmierć 30-letniej Izabeli z Pszczyny. Kobieta zmarła w 22. tygodniu ciąży na skutek wstrząsu septycznego w szpitalu. Trafiła tam z powodu odpłynięcia płynu owodniowego. W wiadomościach przekazywanych rodzinie pisała, że lekarze "przyjęli postawę wyczekującą" i, mimo stwierdzonej wcześniej wady płodu, nie zdecydowali się na przeprowadzenie aborcji. Ich decyzję tłumaczyła zeszłorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

- Lekarz, który chce ratować życie kobiety, musi się zastanawiać, czy pan Ziobro nie wsadzi go do więzienia - mówił Donald Tusk. - To nie jest sprawa partyjna, czy polityczna. Mówię o tym jako mąż, ojciec i dziadek. W ostatnim czasie dzieje się rzecz bardzo niebezpieczna. Rządzącym ideologia myli się z ludźmi - powiedział były premier.

Tusk: Wprowadzone przez religijną sektę pani Kai Godek prawo powoduje ludzką śmierć

Tusk wskazał Kaję Godek i jej środowisko jako winnych tragedii z Pszczyny. - Wprowadzone przez religijną sektę pani Kai Godek prawo powoduje ludzką śmierć. Nie mam wątpliwości, kto odpowiada za to i inne zdarzenia tego typu. Nie da się zrzucić odpowiedzialności na lekarzy, bo oni też są w pewnym sensie ofiarami tego nieludzkiego prawa - podkreślił.

To opętanie przez quasi religijne sekty i politycy wykonujący rekomendacje tych sekt jest naprawdę przerażające. Widzimy, jak owładnięte ideologią aktywistki wyciągają ręce po kolejne ofiary. Donald Tusk

- Póki tymi sprawami rządzić będzie pani Godek, czy ksiądz Rydzyk, to ten rząd będzie kulił ogon. PiS sprzedał się kompletnie tej sekcie - ocenił Donald Tusk.

Szef PO wezwał wszystkich do udziału w sobotnich protestach przeciwników ograniczania dostępu do aborcji. Zapowiedział, że sam także weźmie udział w demonstracji. - Będę wśród tych wszystkich, którzy wierzą w to, że będziemy mogli wyjść z tego mroku. Jeśli będzie was tam dużo, to istnieje nadzieja, że wyjdziemy w stronę światła - przyznał.

Tusk zadeklarował ponadto, że jest zwolennikiem liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce. – Platforma Obywatelska przyjęła pewien projekt, jeszcze nie było to za mojej obecności ponownej w polskiej polityce, ale akceptuję ten projekt, który mówi o możliwości legalnej aborcji do 12. tygodnia, oczywiście pod opieką lekarza, psychologa - dodał.

RadioZET.pl