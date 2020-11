Donald Tusk oceniał dziś prezydenturę Donalda Trumpa, a także jego zachowanie już po wieczorze wyborczym. Jak wiemy, Trump nie przyjmuje do wiadomości rosnących wyników swojego rywala, Joe Bidena. Najpierw zażądał przerwania liczenia głosów, następnie jego sztab złożył w trzech stanach wnioski o ich ponowne przeliczenie. Choć sądy je odrzuciły, jest pewne, że zaskarży całościowe wyniki wyborów do Sądu Najwyższego.

W ocenie Donalda Tuska Trump na nieznaną wcześniej skalę rozwinął autorytarną retorykę. - Prezydent Trump jest bardziej utalentowany i nowocześniejszy niż Jarosław Kaczyński. Ale logika jest taka sama: wykopać głęboki rów, naznaczyć dwa wojujące plemiona, zmusić je do konfliktu. Starać się przekonywać przez media, propagandę, kłamstwo, że racja jest po naszej stronie. To nie jest nowa metoda, ale na taką skalę obserwujemy to po raz pierwszy - ocenił Tusk.

Donald Tusk o Trumpie: "Nawołuje do zniesienia reguł demokracji"

Były przewodniczący Rady Europejskiej przyznał, że nie wyobraża sobie drugiej kadencji Trumpa, tym bardziej „jako prezydenta, który nawołuje do zniesienia reguł demokracji”.

To jego wezwanie: „przestańcie liczyć głosy, nie kradnijcie nam wyborów”, jest niczym innym, jak takim bardzo brutalnym ciosem w istotę amerykańskiej demokracji Donald Tusk, b. premier i szef Rady Europejskiej

Zupełnie inaczej ocenia przyszłość polityki USA w kontekście zwycięstwa Joe Bidena. - Donald Trump, sam byłem tego świadkiem i uczestnikiem rozmów, jednoznacznie krytykował Unię Europejską. Porównywał ją do Chin. Nawet pozwalał sobie na uwagi, że jest gorsza z punktu widzenia Ameryki niż Chiny, więc on nie ukrywał takiej bardzo głębokiej antypatii do zjednoczonej Europy. Biden jest bardzo proatlantycki, przywiązany do tej tradycyjnej więzi amerykańsko-europejskiej - podkreślił b. szef Rady Europejskiej.

Po przypomnieniu, że Bidenowi Polska kojarzy się z Białorusią, Tusk odparł, że kandydat demokratów „z pewnością wie, gdzie leży Polska”, a porównanie – w ocenie Tuska przesadzone – dotyczyło stylu rządów.

- Można się zgodzić, że porównywanie reżimu Łukaszenki z rządami Orbana czy Kaczyńskiego jest przesadą, ale nikt nie ma prawa powiedzieć, że Joe Biden źle życzy Polsce, bo jeśli ktoś jest krytyczny wobec rządów PiS w Polsce, to dobrze życzy Polsce - dodał Tusk.

Tusk: Kaczyński zachowuje się jak nieznośny bachor

Były premier jeszcze raz porównał politykę prowadzoną przez Trumpa do tej w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego.

- Gdybym nie był zdecydowanym przeciwnikiem kar cielesnych, to właściwie trzeba by dać Kaczyńskiemu klapsa, bo zachowuje się czasami jak taki monstrualny, nieznośny bachor. To jest zresztą charakterystyczne dla rządów radykalnej prawicy. Czy spojrzymy na zachowanie prezydenta Trumpa, czy Jarosława Kaczyńskiego, to ich cechą wspólną jest to, że zachowują się jak najbardziej rozkapryszone bachory w piaskownicy - ostro skomentował Tusk.

Tłumaczył, że obaj koncentrują się na tworzeniu konfliktów, które stanowią ich żywioł. - Uznali, że bezkarne kłamstwo jest uprawnionym sposobem uprawiania polityki. To mi przypomina nieznośnych bachorów - tłumaczył były lider PO.

RadioZET.pl/TVN24.pl