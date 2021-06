Donald Tusk wróci do polskiej polityki? "Nie wyznaczam sobie ograniczeń"

Donald Tusk był w piątek gościem porannego programu "Jeden na jeden" w TVN24, w którym komentował bieżące sprawy w polskiej polityce. Lider Europejskiej Partii Ludowej zaznaczył, że w życiu występował już w różnych rolach. "Czasami to były sytuacje i trudne, a czasami zdawało się że i beznadziejne" - stwierdził.

Dał jasno do zrozumienia, że polska opozycja stoi w miejscu i nie może wyjść z impasu. "Generalnie polityka potrafi być bardzo nudna, kiedy nie ma się siły sprawczej. To jest ten ból, który dzisiaj jest widoczny na twarzach wielu liderów opozycji, ja znam ten ból" - powiedział Tusk.

Donald Tusk o opozycji i powrocie do polskiej polityki. "Nie wyznaczam sobie ograniczeń"

Zapytany o to, czy sam zamierza wejść do polskiej polityki, by wzmocnić obóz opozycyjny, odpowiedział enigmatycznie. "Niebo jest granicą. Nie wyznaczam sobie żadnych ograniczeń [...] ja naprawdę dzisiaj nie mam potrzeby spełnienia jakiejś ambicji personalnych, natomiast mam wielką potrzebę spełnienia pewnego celu, jakim jest przywrócenie ładu demokratycznego w Polsce i tego ładu wolnościowego" - zaznaczył.

I kontynuował: "Mam poczucie, że trzeba znowu zainwestować wszystko, co tylko można, żeby wolność, czy demokracja, czy przyzwoitość w życiu publicznym nie była tylko marzeniem, ale żeby znowu stała się faktem. Mentalnie, emocjonalnie, życiowo jestem gotów podjąć każdą decyzję, żeby pomóc odwrócić ten bardzo niebezpieczny moim zdaniem dla Polski bieg spraw" - oświadczył.

"Zrobię wszystko, by PO nie przeszła do historii"

Zapytany o możliwe objęcie przywództwa w PO odparł, że "jest gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii". "PO, jako partia odpowiedzialnego centrum, jest absolutnie niezbędna jeśli myślimy o wygranej w najbliższych wyborach parlamentarnych". B. premier nie zostawił suchej nitki na kolejnych działaniach rządu PiS. Tusk uznał, że Polski Ład jest szukaniem kolejnych podziałów. "To trochę mentalność bolszewicka, szukanie podziałów, by wygrywać premię polityczną. Skończyła się na moment wojna z LGBT, kobietami, więc teraz jest wojna z przedsiębiorcami" - powiedział.

