"Premierze Morawiecki! Czy wyście tam powariowali?!" – napisał na Twitterze Donald Tusk, nawiązując do szykowanych na przyszły rok podwyżek cen gazu. – Nigdy nie myślałem, że będę wam na Nowy Rok życzył ciepłej wody w kranie i w kaloryferach, ale takie mamy czasy – zwrócił się do Polaków

Donald Tusk zamieścił w czwartek na Twitterze i Facebooku krótkie nagranie z okazji zbliżającego się Nowego Roku, w którym – jak przyznał – chciałby życzyć Polakom "świetnej zabawy sylwestrowej, "Sylwestra marzeń", szczęśliwego Nowego Roku", ale – jak dodał – "to nie są niestety normalne czasy".

Donald Tusk wściekły na Morawieckiego. "Czy wyście tam powariowali?!"

– Właśnie dzisiaj dotarły do nas informacje ze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak naprawdę będą wyglądały rachunki gazowe u tysięcy polskich rodzin. I tak wszyscy cierpimy w Polsce, bo jest ta podwyżka gazowa ponad 50 procent dla każdego gospodarstwa, ale okazało się, że oni przygotowali taką koszmarną ustawę, tak mając kompletnie gdzieś zwykłe polskie rodziny, że w tysiącach polskich domów te podwyżki to będą podwyżki o kilkaset procent – powiedział szef PO.

Według Tuska takich informacji jest "lawina". – Z Radomia: ulica Marii Gajl 33 i tam mieszka samotna matka z dwójką dzieci w tym lokalu, 25 metrów kwadratowych. W styczniu ma zapłacić 350 zł, a płaciła 88 zł - to jest 400 procent podwyżki. Mamy adres samotnej pani emerytki, która mieszka w Wawrze, na ulicy Włókienniczej. Lokal na 54 metry kwadratowe. Płaciła w grudniu i tak dużo – 195 zł. A wiecie, ile w styczniu ma zapłacić? 1609 złotych. To jest podwyżka o 825 procent – wyliczał były premier.

– Para emerytów, Warszawa, ul. Dymna 25 – płacili 231 zł za gaz do tej pory, od stycznia zapłacą 1500 zł. To jest podwyżka o 650 procent – wskazał Tusk i zapytał polityków PiS: "Czy wyście powariowali?". – Przecież ludzie nie przeżyją takich podwyżek – dodał.

Tusk przypominał zarazem, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego, że Platforma Obywatelska ma projekt "ustawy gazowej", która może - jego zdaniem - "zmienić te tak niebezpieczne dla ludzi idiotyzmy gazowe". – Dostaniecie to na początku nowego roku, ale już dzisiaj musi pan zapewnić publicznie wszystkich Polaków, wszystkie polskie rodziny, że te podwyżki nie wejdą w życie, że nie będą tego płacili. Tu nie ma ani dnia czasu – przekonywał szef PO.

Na drastyczną podwyżkę cen gazu zwróciła też uwagę w ostatnich dniach wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Zapowiedziała, że miasto zwróci się do Urzędu Regulacji Energetyki ze skargą na działania sprzedawców gazu. Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek 28 grudnia ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części rosnących cen m.in. energii. Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku.

