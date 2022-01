Tusk zapowiada bombę o inwigilacji Pegasusem. "Proszę czytać jutro gazety"

Donald Tusk odniósł się w niedzielę do afery podsłuchowej Pegasusem. - To jest dopiero początek sprawy - mówił na antenie TVN24. Dodał: - Jedno jest absolutnie pewne, to już nie tylko komisja śledcza, ale prokuratura, gdy stanie się znowu niezależna od polityków, i sądy będą miały pełne ręce roboty.