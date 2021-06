Donald Tusk ponownie zostanie szefem Platformy Obywatelskiej? Według nieoficjalnych informacji, już 3 lipca ma się odbyć Rada Krajowa PO podczas której, Tusk zastąpi Borysa Budkę na stanowisku szefa partii. Do sieci trafiło nagranie wideo z konferencji "Młodzi. Forum Dialogu", na której Radosław Sikorski przekonuje zebranych, że Donald Tusk byłby najlepszym liderem PO. Słychać także jednoznaczną reakcję uczestników spotkania.

Donald Tusk już 3 lipca może ponownie zostać przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Według nieoficjalnych informacji, Tusk zostanie p.o. szefa partii, zastępując na tym stanowisku Borysa Budkę. Konkretne decyzje ma podjąć Rada Krajowa Platformy.

Roman Giertych opublikował na Twitterze nagranie wideo z konferencji "Młodzi. Forum Dialogu", w którym brał udział m.in. były szef MSZ, a obecnie europoseł KO Radosław Sikorski. Polityk przekonywał zebranych, że Tusk jest najlepszym kandydatem na szefa partii.

Donald Tusk zostanie szefem PO? Roman Giertych wrzucił wymowne nagranie

- Jest zwołana Rada Krajowa i mam nadzieję, że ona podejmie decyzję. Donald Tusk jest honorowym przewodniczącym Platformy, więc tym bardziej, jeśli będzie taka wola obecnego przewodniczącego Platformy, to ja uważam, że powinien zostać zwykłym przewodniczącym Platformy - podkreślił Sikorski.

Po tych słowach Sikorskiego na sali rozległy się oklaski. - Przekażę mu państwa oklaski - powiedział polityk.

Polacy są sceptyczni co do pozytywnego wpływu powrotu Donalda Tuska na notowania Koalicji Obywatelskiej - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. 42,5 procent respondentów nie wierzy, że były premier może pomóc KO wydobyć się z kryzysu. Natomiast 34,9 proc. osób zapytanych przez ankieterów stwierdziło, że ewentualny powrót Tuska przyczyni się do wzrostu poparcia dla KO.

RadioZET.pl