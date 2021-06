Doradca prezydenta Andrzeja Dudy odniósł się do skandalicznego wpisu marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS), który zarzucił Swietłanie Cichanouskiej spotkanie z liderami polskiej opozycji. „Została wykorzystana przez polską opozycję do wzięcia udziału w politycznym evencie” – ocenił w TVN24 Andrzej Dera. Jednocześnie przyznał, że wpis Terleckiego na jej temat nie powinien mieć miejsca i jest oznaką jego słabości.

Nie gasną emocje i kontrowersje wokół wpisu Ryszarda Terleckiego, który zarzucił na Twitterze białoruskiej liderce opozycji spotkanie m.in. z Rafałem Trzaskowskim. W grubiańskim tonie zasugerował jej, że w tej sytuacji powinna szukać wsparcia w Moskwie.

"Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał wicemarszałek.

Doradca Andrzeja Dudy o wpisie Terleckiego

Temat był w niedzielę motywem przewodnim w programie TVN 24. PiS nie odcina się stanowczo od tego przekazu, minister w KPRM Łukasz Schreiber podkreślił, że dyskusja w tej sprawie jest "kompletnie jałowa". "Wydaje mi się, że wszyscy powinni tak trochę kubeł zimnej wody sobie wylać na głowę" - stwierdził.

Schreiber podkreślił, że tak jak ten wpis, również "próba wciągania w opozycyjne działania akurat liderów białoruskiej opozycji" nie jest niczym szczęśliwym. Posłanka KO Katarzyna Lubnauer wpis Terleckiego nazwała z kolei żenującym i niebezpiecznym. "Ja się dziwiłam, że ten tłit nie jest napisany cyrylicą, bo dokładnie odpowiadał interesowi Moskwy" - powiedziała. Zapewniała też, że Campus Polska Przyszłości to projekt i obóz dla młodzieży, a dla uczestniczących w nich młodych ludzi z wielu krajów Cichanouska jest autorytetem. Jej zdaniem "alergicznie" zareagowano także na zapowiedź udziału w Campusie burmistrza Budapesztu Gergely'ego Karácsony'ego, opozycyjnego wobec węgierskiego rządu

Andrzej Dera: Cichanouska została wykorzystana przez polską opozycję

Prezydencki minister Andrzej Dera ocenił, że Cichanouska "została wykorzystana przez opozycję do wzięcia udziału jednak w evencie politycznym". Jak zaznaczył, nie ma wątpliwości co do tego, że lider opozycji w państwie, w którym jest dyktator, jak w jego przekonaniu trzeba dziś nazywać Aleksandra Łukaszenkę, powinien spotykać się ze wszystkimi i to jest normalne.

"Natomiast nie jest dopuszczalne i nie powinno się go angażować w wewnętrzne jednak sprawy kraju. Cokolwiek pani Lubnauer powie, to kwestia Campusu Polska to jest sprawa wewnętrzna Polski. To jest jeden z eventów politycznych" - powiedział Dera. Czymś innym jest, jak dodał, występowanie na takich eventach gości z państw demokratycznych, z określonych opcji politycznych.

