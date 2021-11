Doradca Czarnka od "cnót niewieścich": bez ojców dzieci są skazane na życie niedoskonałe marne

Cnoty niewieście - to pojęcie, które stało się słynne latem tego roku. Jego autorem jest prof. Paweł Skrzydlewski, doktor habilitowany filozofii, doradca ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, a od niedawna rektor Akademii Zamojskiej. Zdaniem Skrzydlewskiego jedną z kluczowych kwestii w ramach wpajania dzieciom konserwatywnych wartości jest "właściwe wychowanie kobiet, a mianowicie ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich".

"Dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne, także religijne, pewnego zepsucia duchowego kobiety polegającego na rozbudzeniu w kobiecie pychy, która się przejawia próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą, egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie" - pisał w lipcu na łamach "Naszego Dziennika".

Doradca Czarnka: bez ojców dzieci są skazane na życie niedoskonałe

Teraz Skrzydlewski znów wyraził swój pogląd na kwestie wychowawczo-światopoglądowe. Tym razem na temat ojcostwa, które - jak twierdzi - "jest źródłem i zasadą dobrostanu naszych rodzin, narodu i państwa”, a które przeżywa obecnie kryzys.

W swoim felietonie w Radiu Maryja stwierdził, że "walka z ojcostwem ludzkim" jest wytyczona "przede wszystkim z nienawiści do źródła wszelkiego ojcostwa, czyli do Boga". - Walka ta sprowadza się do odbierania ojcom nie tylko ich godności i praw, ale także właściwego dla nich sposobu działania w rodzinie - powiedział.

Jego zdaniem "różne ideologie starają się wmówić ludziom, że ojcowie nie są źródłem i zasadą zrodzenia człowieka oraz wychowania potomstwa. Nie są także nauczycielami i wychowawcami w dyscyplinie dla swoich dzieci". - Z racji ideologicznej poprawności ojcowie nie mogą również sprawować ojcowskiej władzy w tym wszystkim, co należy do osiągnięcia przez dziecko doskonałego życia ludzkiego - ocenił.

Dzieci pozbawione ojców są półsierotami. Są one osłabione i pozbawione tego, co słusznie im się należy na mocy prawa naturalnego, czyli dobro władzy ojcowskiej w życiu dziecka. Unicestwienie władzy ojcowskiej to wielka niesprawiedliwość, która przynosi rodzinom niepokój […]. Bez ojców dzieci są skazane na życie niedoskonałe, słabe i marne prof. Paweł Skrzydlewski

W ocenie filozofia "kryzys ojcostwa" nie pozostaje bez wpływu na demografię. Uważa on bowiem, że dzieci wychowane w niepełnych rodzinach, bez ojców, bronią się przed zakładaniem własnych rodzin. - Osoby, które wychowywały się bez ojców, nie chcą być rodzicami […]. Bez ojców dzieci łatwo stają się jedynie konsumentami, wyznawcami różnych ideologii i niewolnikami swoich nałogów lub słabości - stwierdził.

Skrzydlewski o protestujących ws. aborcji: czy oni są Polakami?

Gazeta.pl przypomniała także jego kontrowersyjne słowa, które odnosiły się do uczestników i uczestniczek protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej ws. aborcji. - Trzeba stawiać odważne pytanie: Czy protestujący są Polakami? Nie, bo Polski nie znają i nie chcą znać. Nie kochają jej, a wszystko, co stanowi jej fundament, tj. Bóg, honor i Ojczyzna, odrzucają w całej rozciągłości, niszczą i wyszydzają - mówił w Radiu Maryja.

- Dziś jedynym, czego im tak naprawdę potrzeba, jest surowa i sprawiedliwa kara, bo ona nie jest sama w sobie złem, ale jest dobrodziejstwem, gdyż przywraca zdrowie, porządek, odrywa złoczyńców od zła i niweluje winę. Stanowi pouczenie dla innych, którzy chcieliby czynić zło. Czy władzy, narodowi, hierarchom starczy sił do wymierzenia kary? Oby nie zabrakło. Bo rozzuchwalone zło można przezwyciężyć tylko dobrem, tj. surową, sprawiedliwą karą wymierzoną z miłosierdziem i stanowczością - dodawał.

RadioZET.pl/radiomaryja.pl/Gazeta.pl