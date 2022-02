Dramatyczny apel wicemarszałek w Sejmie. "Putin morderca, Putin terrorysta"

W nocy ze środy na czwartek wybuchła wojna na Ukrainie. Putin zaatakował kilkanaście celów. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska wznowiła obrady ubrana w koszulkę z wizerunkiem prezydenta Rosji na tle skrzyżowanych piszczeli i z napisem: "Achtung Russia", w którym dwie litery "s" zostały stylizowane na znak SS.

Gosiewska w Sejmie. "Niech żyje Ukraina! Jesteśmy z tobą, solidaryzujemy się"

- Proszę państwa, jesteśmy w bardzo trudnym momencie - powiedziała. Nawiązała do napisu na swojej koszulce. - Powinno być Achtung Putin, ponieważ to on chce skłócić naród rosyjski z demokratycznym światem, którego częścią jest Ukraina. Jestem przekonana, że wyrażam opinię wszystkich tu zgromadzonych, mówiąc stanowcze "nie" agresywnym zapędom Putina. Putina mordercy, Putina terrorysty, Putina zbrodniarza. Niech żyje Ukraina! Jesteśmy z tobą, solidaryzujemy się. Ukraina! Precz z Putinem! - oświadczyła Gosiewska. W czasie jej wystąpienia zgromadzeni na sali posłowie stali.

Nie wiadomo jeszcze, czy w porządku obrad znajdzie się punkt związany z agresją Rosji na Ukrainę. Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty (Lewica) mówił dziennikarzom, że premier Mateusz Morawiecki powinien przedstawić posłom informację o sytuacji i o przygotowaniu Polski do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Na razie jednak porządek obrad nie został zmieniony. Z kolei wicemarszałek Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom, że jeśli taka informacja premiera będzie, to raczej nie w Sejmie.

W nocy ze środy na czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu rozpoczęcie „operacji specjalnej w Donbasie”. Wcześniej odbył konsultacje z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/PAP

