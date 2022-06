Duda: Rosjanie złamali umowę. "Zostaliśmy poddani bardzo poważnej próbie"

Rosjanie złamali umowę i zakręcili kurek z gazem, a okazało się, że gaz w Polsce jest dla gospodarstw domowych i przemysłu – powiedział Andrzej Duda w Zambrowie. Według prezydenta to zasługa prowadzonej przez ostatnie lata polityki dywersyfikacji dostaw.

Andrzej Duda odwiedził w czwartek Zambrów w województwie podlaskim, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Prezydent podczas wystąpienia odniósł się do kwestii polityki energetycznej rządu premiera Morawieckiego.

Duda w Zambrowie: Rosjanie złamali umowę

– Kilka tygodni temu zostaliśmy poddani bardzo poważnej próbie, kiedy Rosjanie zaprzestali bezpośrednich dostaw gazu do Polski, bo nie chcieliśmy za niego płacić w rublach. Tego Rosjanie żądali, a to było niezgodne z umową, którą z nimi mieliśmy. Złamali tę umowę, zamknęli kurek z gazem – mówił Duda.

– Okazało się, że gaz w Polsce jest, nawet jeżeli w niektórych gospodarstwach domowych przez chwilę tego gazu nie było, bo dostawca był bezpośrednio rosyjski, to zaraz Polskie Gazownictwo i Górnictwo Naftowe przywróciło te dostawy. Gaz dociera do wszystkich gospodarstw i wystarcza go także dla naszego przemysłu – zapewnił podczas spotkania prezydent.

Jak ocenił, to efekt prowadzonej przez ostatnie lata polityki dywersyfikacji. – Między innymi dlatego budujemy gazociąg z szelfu norweskiego. Już teraz, jesienią, gaz popłynie z Norwegii do Polski – dodał. – My nie jesteśmy całkowicie uzależnieni (od rosyjskiego gazu – przyp.red.), właśnie dlatego, że realizowaliśmy politykę dywersyfikacji przez ostatnie lata – podkreślił.

Duda zwrócił uwagę, że w 2020 roku, kiedy wszyscy zmagali się z problemem pandemii koronawirusa, nikt nie spodziewał się, że będzie aż ta wiele problemów, jak jest w tej chwili. – Ale chcę państwa zapewnić, że absolutnie w zdroworozsądkowy, twardy, odważny i mądry sposób czuwamy nad kwestiami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tego bezpieczeństwa także i militarnego – podkreślił prezydent.

RadioZET.pl/PAP