Duda nie zawarł układu z PiS. "Te pogłoski nie są prawdziwe"

Jak ustaliło Radio ZET, PiS nie zawarło żadnego układu z prezydentem Andrzejem Dudą na zasadzie - my nie zmienimy ordynacji wyborczej, a ty poprzesz za to przedłużenie kadencji samorządów. Jak mówi wpływowy polityk Prawa i Sprawiedliwości, pogłoski o takim układzie nie są prawdziwe.

Rozmówca Radia ZET potwierdza także, że PiS nie planuje zmiany ordynacji wyborczej w tej kadencji. Według polityka partii rządzącej prezes Jarosław Kaczyński nigdy nie dawał zielonego światła do zmiany ordynacji.

- Poza tym, Polacy w czasie kryzysu, drożyzny i niepewności co do cen energii, nie zrozumieliby, dlaczego rząd zajmuje się ordynacją, a nie prawdziwymi problemami - mówi polityk PiS.

Duda nie zawarł układu z PiS ws. ordynacji wyborczej

Jarosław Kaczyński na czwartkowej konferencji prasowej przyznał, że PiS rozważa zmianę ordynacji wyborczej. - Ale nie sądzimy, aby to była sprawa przed wyborami. Jeżeli nam się to powiedzie, to raczej sprawa po wyborach - wyjaśnił prezes PiS.

Kaczyński wykluczył jednak podział na 100 okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. - Nikt nie miał takich pomysłów - zaznaczył.

Inaczej sprawa wygląda z przesunięciem wyborów. PiS chce dopiąć to jeszcze w tej kadencji Sejmu. Polacy mieliby pójść do urn wybrać nowe władze w samorządach w późniejszym terminie, aby nie nakładało się to z wyborami do Sejmu, które mają odbyć się jesienią 2023 roku. - To jest techniczna konieczność - przekonywał Kaczyński. W tym celu posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy wydłużający kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku.

RadioZET.pl