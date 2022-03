- Nie możemy dopuścić do tego, że Rosja wygra wojnę. To by oznaczało niebezpieczeństwo dla całego NATO - powiedział w czwartek w Brukseli prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że ewentualne zawieszenie broni musi być połączone z wycofaniem sił rosyjskich z międzynarodowo uznanych terenów Ukrainy.

Andrzej Duda na konferencji po nadzwyczajnym szczycie NATO wskazywał, że samo zawieszenie broni na Ukrainie to za mało, bo Rosjanie wykorzystaliby je po to, by się przegrupować, uzupełnić zapasy, a następnie zaatakować Ukrainę z jeszcze większą siłą i brutalnością. - Jeżeli miałoby dość do zawieszenia broni, to musi być zawieszenie broni, które będzie połączone z wycofaniem sił rosyjskich z międzynarodowo uznanych terenów Ukrainy, z terenów państwa ukraińskiego uznanego międzynarodowo - podkreślam to bardzo mocno - oświadczył Duda.

- Wszyscy jednoznacznie mówili: musimy wspierać Ukrainę ze wszystkich sił. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której Władimir Putin, w której Rosja wygra tę wojnę, ta wojna nie może zostać przez Rosję wygrana - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że zwycięstwo Rosji oznaczałoby niebezpieczeństwo dla wschodniej flanki Sojuszu, a także całego NATO. - Trzeba prowadzić dyplomację, ale oprócz tego trzeba także stosować twarde środki, które będą Rosję przywoływały do porządku i które będą od Rosji twardo wymagały powrotu do przestrzegania prawa międzynarodowego - dodał prezydent.

Duda pytany o propozycję misji pokojowej w Ukrainie odpowiedział, że w najbliższym czasie zostanie oficjalnie przedstawiona. - Dyskutujemy formułę wsparcia Ukrainy; Polska propozycja jest na stole, w najbliższym czasie będzie ją przedstawiał ambasador Polski przy NATO - zapewnił prezydent.

Duda odniósł się też do rosyjskich gróźb. - Jest takie brzydkie powiedzenie w Polsce: "nie strasz, nie strasz...". My chcemy żyć w pokoju, wyrwaliśmy się zza Żelaznej Kurtyny, chcemy się rozwijać i bogacić, ale musimy przygotować się do tego, że ktoś będzie chciał nas zaatakować. Musimy przygotować się do twardej obrony ojczyzny, a jest ona na tyle rozległa, że na pewno będziemy mieć gdzie najeźdźców pochować - stwierdził po spotkaniu NATO prezydent Andrzej Duda.

