Duda będzie miał kłopoty na uczelni? Chodzi o słowa o osobach LGBT

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego wyciągną konsekwencje dyscyplinarne wobec Andrzeja Dudy w związku z jego wypowiedziami o osobach LGBT? Z takim apelem do obecnego rektora i rektora elekta zwrócili się pracownicy UJ zrzeszeni w Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Chodzi o niedawne słowa Andrzeja Dudy, w których podkreślał on, że LGBT to neobolszewicka ideologia. – Przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię. To był bolszewizm. Dzisiaj też próbuje się nam i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm. Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia – przekonywał prezydent.

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego: Duda dołączył do grona szerzących nienawiść

"W ostatnich latach lesbijki, geje, osoby bi- i transseksualne stały się obiektem zintensyfikowanej kampanii oszczerstw i mowy nienawiści, a także ofiarami przestępstw powodowanych nienawiścią. W przestrzeni publicznej, w tym także na uczelniach wyższych, coraz częściej dochodzi do podburzania i zachęcania do dyskryminacji mniejszości seksualnych lub wrogości wobec nich. 13 czerwca 2020 roku do grona osób szerzących nienawiść dołączył urzędujący Prezydent RP, Andrzej Duda, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji" - czytamy w apelu Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywy Pracowniczej na UJ.

W ich ocenie "tymi słowami Prezydent RP Andrzej Duda obraził nie tylko miliony Polek i Polaków, obywatelek i obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, odmawiając im człowieczeństwa. Odmówił człowieczeństwa także części społeczności akademickiej UJ: nauczycielkom i nauczycielom akademickim, pracownicom i pracownikom administracji, studentkom i studentom – lesbijkom, gejom, osobom bi- i transseksualnym. Tym samym dr Andrzej Duda, członek wspólnoty akademickiej Uniwersytetu, swoją wypowiedzią obraził dobre imię uczelni oraz naruszył godność jego członkiń i członków".

Duda o LGBT: neobolszewicka ideologia. Pracownicy UJ: wzywamy władze uczelni do reakcji

"Idee uczciwości, tolerancji i godności stanowią fundament statutu i kodeksu wartości akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego w sposób jasny określa rolę uczelni oraz obowiązki spoczywające na pracownikach naukowych, w tym m.in. »głoszenie [prawdy] w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej«, kształcenie »zgodnie z ideami humanizmu, tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy, poszanowania praw i godności człowieka«, a także »przeciwdziałanie dyskryminacji i zapewnienie równego traktowania wszystkich członków wspólnoty uczelni«" - podkreślają inicjatorzy listu.

Jak zaznaczają, prezydent RP Andrzej Duda sprzeniewierzył się wartościom i ideom wyznawanym przez Uniwersytet Jagielloński, których jako jego pracownik zobowiązał się przestrzegać".

Autorzy listu wzywają władze UJ "do zajęcia zdecydowanego stanowiska w sprawie wypowiedzi medialnych urzędującego prezydenta, kandydata na ten urząd w tegorocznych wyborach i pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzeja Dudy, a także do rozważenia wszczęcia stosownych kroków, w tym dyscyplinarnych, wobec dr Andrzeja Dudy".

RadioZET.pl/ Onet/ Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na UJ