Duda zorganizuje szczyt dyplomatyczny w Warszawie. Powodem rosyjska agresja

W piątek po południu w Warszawie odbędzie się nadzwyczajny szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki, który zajmie się sytuacją wokół Ukrainy oraz sytuacją bezpieczeństwa w naszej części Europy - poinformował PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Jak podkreślił Kumoch, ustalenia w sprawie szczytu zapadły podczas rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą oraz z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem. Bukaresztańska Dziewiątka (B9) zawiązana została z inicjatywy Polski i Rumunii. Należą do niej kraje położone na wschodniej granicy NATO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki w Warszawie. Powodem rosyjska agresja

Ostatnie spotkanie przywódców B9 miało miejsce w maju ubiegłego roku. W konferencji online uczestniczył również prezydent USA Joe Biden.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją.

We wtorek Unia Europejska i Wielka Brytania ogłosiła nowe sankcje. Obejmują one m.in. rosyjskie banki zaangażowane w działania we wschodniej Ukrainie. W najbliższych godzinach pakiet sankcji ma ogłosić Biały Dom.

RadioZET.pl/PAP - Wiktoria Nicałek