Burza po słowach kurator Nowak w Radiu ZET. "Nie będzie dymisji. Sprawa jest zamknięta"

Nie będzie dymisji małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. – Niefortunnie się wypowiedziała na temat szczepień, ale uważamy, że to nie jest powód do odwołania – powiedział wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Barbara Nowak była w piątek Gościem Radia ZET. Małopolska kurator oświaty zapytana przez Beatę Lubecką o obowiązkowe szczepienia nauczycieli, stwierdziła, że absolutnie nie zgadza się z pomysłem, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. – To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka – powiedziała. Jak dodała, "konsekwencje tego eksperymentu (szczepień przeciw COVID-19 - przyp.red.) nie są do końca stwierdzone".

Wypowiedź Barbary Nowak spotkała się z mocną krytyką szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego. – Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację. Znajduje się osoba, jeśli można tak powiedzieć: ''oświecona'', która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki. Niestety, to są oczywiście kolejne wpadki, kolejne niefortunne wypowiedzi, bo rzeczywistość jest taka, że nie jest to żaden eksperyment – mówił szef MZ.

"Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki" – napisała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w późniejszym piątkowym wpisie w mediach społecznościowych. – Słowo "eksperyment" z wypowiedzi małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak uznałem za szkodliwe – stwierdził w sobotę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

O możliwą dymisję kurator Nowak zostali zapytani w poniedziałek politycy PiS. – Nie będzie dymisji – oświadczył wiceszef klubu PiS Ryszard Terlecki. – Rzeczywiście, pani kurator niefortunnie się wypowiedziała, ale uważamy, że to nie jest powód do odwołania – dodał. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska wskazała, że małopolska kurator oświaty wycofała się ze swoich słów. – Zostało to też ocenione przez pana ministra i sprawa jest zamknięta – dodała.

RadioZET.pl/PAP