Piotr Naimski nie jest już członkiem gabinetu Mateusza Morawieckiego. We wpisie na Facebooku osobiście oznajmił, że został odwołany ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Informację tę potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Piotr Naimski odchodzi z rządu. "Powiedziano mi, że się nie nadaję"

"Korzystam z tej formy, by zawiadomić Państwa, iż z dniem 20 lipca otrzymałem dymisję ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i »wszystko blokuję« - napisał Naimski.

Dodał, że to nie pierwsza w jego "dość długim już życiu dymisja". "Ta przypada 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, w którym pełniłem funkcję Szefa UOP. Wtedy Wałęsa wyrzucał mnie rękoma tymczasowego premiera Pawlaka" - zaznaczył.

Do sprawy odniósł się - także we wpisie na Facebooku - premier Morawiecki. "Piotr Naimski od lat jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od energetyki. Baltic Pipe i wielu innych inwestycji tworzących architekturę bezpieczeństwa energetycznego Polski to jego dziedzictwo. Dziś kończy swoją misję w rządzie. Dziękuję mu za jego pracę i zaangażowanie" - przekazał szef rządu.

Piotr Naimski jest z wykształcenia biochemikiem, wykładał na kilku uczelniach, m.in. w USA. W PRL działał w opozycji demokratycznej. Po 1989 roku był m.in. szefem Urzędu Ochrony Państwa, doradcą ds. bezpieczeństwa premiera Jerzego Buzka, wiceministrem gospodarki, posłem na Sejm (w latach 2011-19), a także sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera.

