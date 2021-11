Działacze PiS ufundowali sobie tablicę dziękczynną. "To nie ta epoka, nie gierkowska"

Tablicę dziękczynną przygotowano na otwarcie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce. Jak pisze „Wyborcza”, to inwestycja, która była „oczkiem w głowie sokólskiego starosty” Piotra Rećko z PiS.

Starosta jest też pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Podlaskiem. Według „Wyborczej” Rećko „jest związany w podlaskim PiS ze skrzydłem Dariusza Piontkowskiego, podobnie jak senator Mariusz Gromko”. Nazwiska obu polityków znalazły się na tablicy dziękczynnej.

Tablica dziękczynna w Sokółce dla działaczy PiS od działaczy PiS

Wiceminister edukacji wraz z samorządowcami i parlamentarzystami Zjednoczonej Prawicy został zaproszony na uroczystość otwarcia kompleksu sportowego w Sokółce, która miała odbyć się w październiku. Termin uroczystości specjalnie przesunięto na listopad, aby wszyscy zaproszeni goście mogli w niej wziąć udział. W planach jest m.in. poświęcenie kompleksu, przecięcie wstęgi i obiad dla gości.

Mieszkańcy Sokółki zwrócili jednak uwagę na dwumetrową tablicę, na której widnieje napis: „W imieniu społeczności powiatu sokólskiego dziękujemy Senatorowi Mariuszowi Gromko, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariuszowi Piontkowskiemu oraz Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jackowi Osuchowi (od końca października jest wiceministrem w Ministerstwie Sportu i Turystyki – red.) za udzielenie wsparcia przy budowie infrastruktury sportowej w postaci boisk wielofunkcyjnych i otwartych stref aktywności przy Zespole Szkół Zawodowych im Elizy Orzeszkowej w Sokółce”. Pod podziękowaniami podpisał się m.in. starosta Piotr Rećko.

Mieszkańcy powiedzieli „Wyborczej”, że tablica jest „żenującym elementem” nowej inwestycji. Krytyczni są także niektórzy politycy PiS. – Delikatnie to ujmując, to coś niestosownego. To niedźwiedzia przysługa oddana zarówno jej autorowi, jak i tym, którym taką tablicę dedykował. To nie ta epoka, nie gierkowska. Czym innym jest podziękowanie za to, że ktoś o taką inwestycję zabiegał, a czym innym fundowanie takich tablic, obelisków, bo one przynależą bohaterom, a nie osobom, które wykonują swoje obowiązki, a w ich ramach wspierają takie przedsięwzięcia jak to w Sokółce – stwierdził w rozmowie z „Wyborczą” poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński.

O komentarz poprosiliśmy w biurze poselskim Dariusza Piontkowskiego. Czekamy na odpowiedź.

