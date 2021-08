Wybory samorządowe oraz parlamentarne czekają nas w 2023 roku. Taka sytuacja jest efektem wydłużenia kadencji lokalnych włodarzy z czterech do pięciu lat. Decyzja PiS została podjęta przy okazji ograniczenia do dwóch liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na dłuższą metę może być ona jednak kłopotliwa.

Wybory zostaną przesunięte? "Ludzie mogą się w tym pogubić"

– Trudno będzie zorganizować wszystko w jednym czasie, ludzie mogą się w tym pogubić. Dlatego przygotujemy ustawę wydłużającą obecną kadencję samorządów, np. o pół roku – poinformował polityk PiS w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną. Taka sytuacja to jeden ze scenariuszy, o ile nie dojdzie do wcześniejszych wyborów do parlamentu. Wtedy problem ma się rozwiązać sam.

Jak zauważa "DGP", odłożenie lokalnych wyborów w czasie może się politycznie opłacać partii rządzącej. Opozycja mogłaby uzyskać w głosowaniach samorządowych dobre notowania. - I wtedy, gdybyśmy nie zmienili kolejności głosowań, z marszu wchodzi w wybory parlamentarne jako umowny zwycięzca, a my jako umowni przegrani. Nie chcielibyśmy tego - dodał rozmówca dziennika.

Zmianę terminu poparłoby wielu samorządowców. Odłożenie elekcji ułatwiłoby bowiem przyszykowanie miejskich budżetów na następny rok. Planom PiS przychylne jest także Krajowe Biuro Wyborcze (KBW).

"Choć obie elekcje w 2023 r. mogłyby się odbyć z ponad miesięczną przerwą, to przygotowania do nich toczyłyby się w dużym stopniu jednocześnie. Powołanie komisji, zwołanie pierwszych posiedzeń, rejestracja komitetów i kandydatów – to powodowałoby duże komplikacje organizacyjne dla gmin, KBW oraz uczestniczących w wyborach polityków" - pisze "DGP".

– Nie wspominając o samych wyborcach, którzy byliby narażeni na szum informacyjny wynikający z prowadzonych równolegle kampanii wyborczych – komentuje Magdalena Pietrzak, szefowa KBW.

RadioZET.pl/"Dziennik Gazeta Prawna"