Elżbieta Witek znajduje się w ogniu krytyki od prawie tygodnia, kiedy zdecydowała się na reasumpcje głosowania ws. odroczenia obrad Sejmu. W środę wniosek taki złożył prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Nieoczekiwanie poparła go większość posłów, co było nie na rękę PiS-owi. Partia rządząca za wszelką cenę chciała uchwalić w Sejmie tego dnia lex TVN, czyli zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji. Opozycja, dziennikarze i organizację pozarządowe oceniły ten projekt jako atak na TVN i wolność słowa.

Następnie posłowie m.in. PiS i Kukiz'15 złożyli do Witek wniosek o powtórzenie głosowanie, czyli reasumpcję. Marszałkini Sejmu zaakceptowała go, tłumacząc zasięgnięciem wcześniej opinii "pięciu prawników". Kolejne głosowanie o odroczenie obrad odrzucono, a Sejm przyjął m.in. lex TVN. W poniedziałek na antenie TVP Witek zaprezentowała trzy opinie ws. reasumpcji sejmowego głosowania. Sęk w tym, że dotyczyły one powtórzenia głosowania ws. zgody na tymczasowe aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego w 2018 r., a nie sytuacji z 11 sierpnia.

Eksperci krytykują Witek

Konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski w rozmowie z serwisem Oko.press podkreślił, że opinie z 2018 r., pod którymi również jest podpisany, nie dotyczą problemu prawnego z 11 sierpnia 2021 r. - Ten problem ma swoją specyfikę, swój kontekst i nie mógł być opiniowany, zanim zaistniał. A z wypowiedzi pani marszałek wynikało przecież, że konsultowała się z prawnikami właśnie w tym czasie i w tej konkretnej sprawie - podkreślił.

Dla niego sprawa jest oczywista. - To jest nadużycie instytucji reasumpcji do osiągnięcia celu politycznego, którego nie udało się wcześniej osiągnąć. Wynika to zresztą z treści wniosku. Tam jest napisane „z uwagi na nieprecyzyjną datę odroczenia”. Ale głosowanie było w wiadomej sprawie – w sprawie odroczenia. I przedmiot głosowania został wyrażony w pytaniu zadanym przez panią marszałek – "Kto z pań, panów jest za odroczeniem" - tłumaczył ekspert.

Witek skrytykował również inny ekspert prof. Sławomir Patyra, który również jest autorem opinii ws. reasumpcji z 2018 r. W rozmowie z TVN24 powiedział, że marszałkini Sejmu "świadomie wprowadziła w błąd nie tylko posłów uczestniczących w posiedzeniu, ale także wszystkich widzów i słuchaczy tego posiedzenia". - Jest to dla mnie bardzo przykre doświadczenie, także jako obywatela. (…) Czuję się jako ktoś, kogo nazwisko i autorytet (...) został wykorzystany jako alibi dla działań, pod którymi nigdy bym się nie podpisał, tak więc w tym sensie czuję się wykorzystany - komentował.

Opinia od eksperta z plagiatem

Portal Wp.pl przypomniał, że wśród opinii wykorzystanych przez Witek w sprawie reasumpcji, znalazła napisana przez dok. hab. Jarosława Szymanka. Naukowiec dopuścił się plagiatu. W lutym ubiegłego roku komisja Uniwersytetu Warszawskiego wydała dwuletni zakaz nauczania przez Szymanka. "Z jego eksperckich usług chętnie korzystali politycy Prawa i Sprawiedliwości przy forsowaniu kontrowersyjnych zmian w wymiarze sprawiedliwości" - podkreśliło Wp.pl.

W poniedziałek w "Gościu Wiadomości" TVP1 Witek zapewniała, że w ubiegłą środę, podczas posiedzenia Sejmu, nie wydarzyło się nic, co byłoby sprzeczne z regulaminem Izby. Odnosząc się do zapowiedzi wniosku o wotum nieufności, Witek stwierdziła, że nie jest on skierowany przeciwko niej, bo według opinii prawnych nie popełniła podczas głosowania żadnego błędu. - Opinie prawne, te zewnętrzne, mówią o jednym, że jeśli marszałek Sejmu otrzyma właściwie podpisany wniosek o reasumpcję, to nie ma możliwości, żeby nie poddał go pod głosowanie Izby - mówiła Witek.

RadioZET.pl/WP.pl/TVN24.pl/PAP/Oko.press