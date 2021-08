Opozycja planuje zaproponować wspólnego kandydata na marszałka Sejmu. Pierwsze decyzje KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 mają zapaść we wtorek 17 sierpnia. Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiedziały złożenie wniosków o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek w związku z zarządzeniem przez nią reasumpcji przegranego wcześniej przez PiS głosowania.

Elżbieta Witek może niebawem zostać odwołana z funkcji marszałka Sejmu. To pokłosie ostatniej decyzji w sprawie reasumpcji przegranego wcześniej przez PiS głosowania nad odroczeniem obrad izby do 2 września. Wniosek o reasumpcję poparł m.in. Paweł Kukiz i dwóch innych posłów koła Kukiz'15, którzy twierdzą, że wcześniej pomylili się, głosując za przerwaniem posiedzenia Sejmu.

Liderzy ugrupowań opozycyjnych - KO, Lewicy, PSL oraz Polski 2050 - podjęli rozmowy o tym, by złożyć wspólny wniosek o odwołanie Witek. Jak przekazał PAP Włodzimierz Czarzasty, "ustalone zostało, że będzie jeden kandydat opozycji i że we wtorek podejmiemy rozmowę na temat nazwisk".

Opozycja chce odwołania Witek. Będzie wspólny kandydat na marszałka Sejmu

Borys Budka potwierdził, że przedmiotem rozmów jest m.in. wskazanie wspólnego opozycyjnego kandydata na nowego marszałka Sejmu, co jest niezbędne przy tego typu wnioskach.

"Pracujemy nad tym, a czy to będzie kandydat czy kandydatka - o tym państwa wspólnie poinformujemy. Myślę, że to powinien być taki bardzo dobry zwyczaj, że jeżeli robimy coś wspólnie, jeżeli się na coś umawiamy, to tego dotrzymujemy" - zaznaczył szef klubu KO.

Budka przyznał, że liczy, że pod wnioskiem podpiszą się także posłowie Konfederacji. Pytany z kolei o rozmowy w tej sprawie z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem, polityk zapewnił: "będziemy zachęcać wszystkich posłów i posłanki opozycji do poparcia tego, bo może się okazać, że będzie to bardzo skuteczne działanie". "Jesteśmy otwarci na każdego, kto wspólnie z nami głosuje w Sejmie" - dodał szef klubu Koalicji Obywatelskiej.

