Wkrótce embargo na import węgla z Rosji? Duda podpisał stosowną ustawę

Ustawa podpisana przez Andrzeja Dudę zakłada m.in. wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji, a także możliwość zamrażania majątków podmiotów i osób wspierających agresję Rosji na Ukrainę. Jak napisano w komunikacie, ustawa umożliwia stworzenie listy osób i podmiotów, wobec których znajdą zastosowanie środki w postaci zamrożenia ich funduszy i zasobów gospodarczych. Dodatkowo ustawa zakazuje przywozu do Polski i tranzytu przez Polskę węgla oraz koksu z Rosji lub Białorusi.

Nowe regulacje określają w szczególności stosowanie środków ograniczających opisanych w rozporządzeniach unijnych a także zasady i tryb wydawania decyzji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów objętych tymi środkami oraz wykreślenia z niej.

Embargo na import węgla z Rosji? Duda podpisał ustawę

Wskazują m.in. organ właściwy do podejmowania decyzji w tych sprawach - jest nim minister właściwy do spraw wewnętrznych działający na swój wniosek lub uzasadniony wniosek podmiotów wskazanych w ustawie. Decyzja w sprawie wpisu na listę dotyczy osób bezpośrednio lub pośrednio wspierających agresję Rosji na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r.

Ustawa określa sankcje wobec osób lub podmiotów, które m.in. nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych lub zasobów gospodarczych, nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazania informacji wymaganych przepisami rozporządzeń unijnych, nie stosują się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie stosowania środków określonych w przepisach rozporządzeń unijnych. Podlegają one karze pieniężnej, którą nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji w wysokości do 20 mln zł.

Podmiotom, które obejmie zakaz dotyczący sprowadzania do Polski lub tranzytu węgla, będą przysługiwały rekompensaty za szkody rzeczywiste, które zostaną określone w odrębnej ustawie. Ustawa wprowadziła ponadto zakaz stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających rosyjską inwazję na Ukrainę, którego naruszenie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dokument wchodzi w życie w dniu następnym od dnia ogłoszenia.

RadioZET.pl/PAP