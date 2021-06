Eugeniusz Kłopotek został wójtem. Wygrał przyspieszone wybory w Warlubiu

Eugeniusz Kłopotek został wygrany na wójta gminy Warlubie (woj. kujawsko-pomorskie). Były poseł PSL wystartował w przyspieszonych wyborach, które podobnie jak w Rzeszowie, w minioną niedzielę 13 czerwca odbywały się także w innych miejscowościach.

Informację o wygranej Eugeniusza Kłopotka potwierdził portal swiecie.naszemiasto.pl. "Głos na Eugeniusza Kłopotka oddało 1305 wyborców. Na Annę Ośko natomiast zagłosowało 949 osób, a na Damiana Dominikowskiego 163" - czytamy.

Eugeniusz Kłopotem wójtem gminy Warlubie. "Na kłopoty Kłopotek"

- Życzyłem sobie tego, aby wszystko rozstrzygnęło się w pierwszej turze. Zwłaszcza po tak długiej kampanii. Ukłony należą się mieszkańcom, bo frekwencja w wyborach uzupełniających wyniosła około 50 procent - powiedział w rozmowie z "Gazetą Pomorską" Eugeniusz Kłopotek.

Były poseł PSL zapowiada, że zamierza wziąć się do ciężkiej pracy na rzecz gminy Warlubie. - Najpierw będę chciał załatwić sprawę budowy hali oraz tę związaną z odszkodowaniem dla wykonawcy niedoszłego parku przemysłowo-technologicznego - podkreślił. - Wcześniej mówiło się, że na kłopoty Bednarski. Teraz można powiedzieć, że na kłopoty Kłopotek - dodał.

Eugeniusz Kłopotek to były poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. W Sejmie zasiadał od 1997 do 2019 roku, z przerwą z okresie 2004-2007. Pełnił też mandat europosła od 1 maja 2004 (dnia akcesji Polski do UE) do 19 lipca 2004 roku. W sierpniu 2019 ogłosił swoją rezygnację z kandydowania w kolejnych wyborach parlamentarnych i zakończenie aktywnej działalności politycznej.

To nie pierwsza funkcja publiczna Kłopotka w gminie Warlubie (pow. świecki). W latach 1982-1988, czyli w czasach PSL, Kłopotek był naczelnikiem tej gminy.

