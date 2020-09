„Finał żenującego spektaklu”. Lawina komentarzy po oświadczeniu liderów ZP

Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro na oczach Polaków podpisali w sobotę po południu porozumienie koalicyjne. – Mamy dla państwa radosną wiadomość. Zostało zawarte porozumienie. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii. Mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i będą to lata dobrze wykorzystane. Nasze porozumienie jest tego gwarancją – to jedyne słowa, jakie padły z ust prezesa PiS. - Doszliśmy do wspólnych ustaleń dotyczących nowego programu rządowego na najbliższe trzy lata i do wspólnych ustaleń dotyczących nowej struktury, to będzie bardziej skondensowana struktura rządu, będzie mniej resortów, dzięki temu rząd z całą pewnością będzie funkcjonował sprawniej - dodał Gowin.

Ale co właściwie zawarto w umowie? Tego nie wiemy, bo tuż po opóźnionej kilkadziesiąt minut konferencji prasowej szefowie PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski wyszli z sali, zupełnie ignorując pytania dziennikarzy. Sieć szybko zalała fala komentarzy. „Na poinformowanie o treści porozumienia koalicyjnego nie starczyło czterem ponurakom czasu. Nic dziwnego - skoro spóźnili się pół godziny. Buta, arogancja i lekceważenie - nic nowego” – można przeczytać na Twitterze.

"Może i nowa umowa koalicyjna, ale jedno się nie zmienia - liderzy Zjednoczonej Prawicy mają gdzieś dziennikarzy i Polaków, którym należą się odpowiedzi na wiele pytań" – napisał dziennikarz Onetu Sebastian Białach.

"Tyle dni stania pod Domem Partii tylko po to, by zobaczyć uroczyste podpisanie kartek z nieznaną treścią" – skomentował analityk prawny FOR Patryk Wachowiec.

"Miesiąc przepychanek i kilka minut konferencji. Zjednoczona Prawica pokazała, że cała gra szła o stołki!" - napisał na Twitterze przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski.

O komentarz do całej sytuacji został też zapytany po zakończeniu Rady Krajowej PO lider Platformy Borys Budka. - Od samego początku mówiłem, że to jest teatr marionetek. Kaczyński chciał policzyć się ze swoimi koalicjantami, chciał sprawdzić wierność poszczególnych osób i zrobił to przy tej okazji - powiedział.

- Dzięki tym wewnętrznym rozgrywkom opinia publiczna dowiedziała się jednej istotnej rzeczy, o czym mówił pan Brudziński, że w doborze osób do funkcji publicznych w tej ekipie nie liczą się kompetencje. Politycy PiS odbierali przecież politykom Solidarnej Polski takie cechy jak kompetencja i doświadczenie - skomentował szef PO. Według Budki "dzisiaj mamy do czynienia z finałem żenującego spektaklu, z finałem żenującej gry o stołki, o wpływy, o władzę". - Zamiast rozmawiać o problemach Polaków ta władza zajęła się samą sobą - powiedział Budka. Jak ocenił, porozumienie to także kompromitacja i klęska premiera Mateusza Morawieckiego. - Po co nam premier, którego nie słucha własny minister i który potrzebuje wicepremiera i jednocześnie swego szefa, by tego ministra pilnował? - pytał.

Jego zdaniem Zjednoczona Prawica na pewno nie ujawni opinii publicznej, co zawarto w porozumieniu. - Chodzi o podział kasy i stołków, zgodnie ze skrótem PiS: „Posady i Szmal" - powiedział lider PO. Jak dodał, "oprócz żądzy władzy i stanowisk nic ich wspólnego nie łączy".

Lider Wiosny Robert Biedroń stwierdził z kolei, że porozumienie Zjednoczonej Prawicy, to po prostu "kolejny kapiszon". - Stracili tyle dni. Zamiast zajmować się koronawirusem i ludźmi, którzy masowo tracą pracę - oni zajmują się sami sobą - mówił europoseł.

