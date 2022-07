Finlandia i Szwecja bliżej NATO. Andrzej Duda podpisał ustawy

Andrzej Duda podpisał w piątek w Gdyni ustawy upoważniające go do ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. – Dwa potężne państwa basenu Morza Bałtyckiego stają się częścią Sojuszu. To ogromnie wzmacnia nasze bezpieczeństwo – powiedział prezydent RP.

Andrzej Duda podpisał ustawy ws. ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO w Porcie Wojennym w Gdyni, na fregacie ORP T. Kościuszko. Wcześniej, czyli w środę ustawy przyjął Senat, a Sejm uchwalił je 7 lipca.

Ratyfikacja akcesji Szwecji i Finlandii do NATO

– Finlandia i Szwecja pozostawały państwami neutralnymi. Rosyjska agresja na Ukrainę zmieniły spojrzenie społeczeństwa na kwestie bezpieczeństwa. To bardzo ważny dzień nie tylko dla NATO, naszej części Europy, ale także dla przyszłych pokoleń tych, którzy będą tu żyli – powiedział prezydent.

Duda podziękował Sejmowi i Senatowi za ekspresowe tempo uchwalenia ustawy o ratyfikacji wstąpienia Finlandii i Szwecji do struktur Sojuszu. – Dwa potężne państwa basenu Morza Bałtyckiego stają się częścią NATO. To ogromnie wzmacnia nasze bezpieczeństwo. To dwie duże armie, na które możemy liczyć. Granica Sojuszu i Rosji wydłuża się o 1600 km – mówił.

– Rosja spodziewała się, ze napad na Ukrainę spowoduje osłabienie NATO. Sojusz pokazał jedność od samego początku, wspiera Ukrainę moralnie i militarnie – dodał.

Szwecja i Finlandia mają obecnie status państw zaproszonych do NATO i mogą uczestniczyć w naradach Sojuszu bez prawa głosu. Równolegle w krajach członkowskich NATO trwa proces ratyfikacji protokołów akcesyjnych. Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków Sojuszu, każde państwo członkowskie musi wyrazić na to zgodę.

RadioZET.pl/PAP