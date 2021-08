Poseł Sterczewski próbował przekazać pomoc uchodźcom. Fundacja Ocalenie: został zatrzymany

W Usnarzu Górnym, na granicy polsko-białoruskiej, od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców. Osoby te nie są wpuszczane do Polski przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy. Według ostatnich informacji SG grupa koczujących liczy 24 osoby, choć znajdujący się także na miejsce aktywiści i wolontariusze twierdzą, że ta liczba wynosi 32.

Fundacja Ocalenie: poseł Sterczewski zatrzymany na granicy

We wtorek w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie, na którym widać mężczyznę, który trzymając w rękach torbę próbuje przedostać się przez kordon Straży Granicznej. W pewnym momencie uciekająca przed funkcjonariuszami osoba upada. Jak poinformowała Fundacja Ocalenie, której przedstawiciele pomagają uchodźcom na granicy, jest to Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Przed chwilą poseł Franciszek Sterczewski wszedł z pomocą rzeczową na polanę oddzielającą nas od przetrzymywanych osób. Został otoczony kordonem policji. Usiadł na ziemi. Czekamy na rozwój wydarzeń" - czytamy na Twitterze fundacji.

W sieci można już znaleźć nagrania z incydentu, nagrane z różnych perspektyw:

"Poseł Franciszek Sterczewski zatrzymany przez żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, z naruszeniem nietykalności" - poinformowała Fundacja Ocalenie.

W kolejnym wpisie fundacja przekazała, że "podlaski komendant Straży Granicznej nie wydał zgody na dostarczenie do przetrzymywanych osób żywności, kocy termicznych i leków, które w torbie ma Franciszek Sterczewski. Poseł zapowiedział, że będzie siedział i czekał na zmianę tej decyzji".

Sterczewski w swoich wtorkowych wpisach w mediach społecznościowych poinformował, że znajduje się w Usnarzu Górnym, „by wesprzeć´ Fundację Ocalenie i inne organizacje pomagające na miejscu uchodźcom”. Agnieszka Wlaź z biura poselskiego Sterczewskiego potwierdziła we wtorek wieczorem w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że polityk znajduje się w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, ale ze względu na słaby sygnał telefonii komórkowej kontakt z nim jest utrudniony.

Poseł KO w jednym ze swoich wtorkowych wpisów poinformował, że w poniedziałek udzielił pomocy Irakijczykowi, który przekroczył polską granicę. „Wczoraj wieczorem, wracając z ekipą z Fundacją Ocalenie z Usnarza, zobaczyliśmy mężczyznę leżącego przy drodze. Okazało się, że to Irakijczyk. Byłem w szoku, ale też wzruszony sytuacją, uściskałem gościa i powiedziałem: welcome to Poland” – napisał.

Jak podał polityk, mężczyzna miał od pięciu dni „błąkać się po lesie”. „Daliśmy mu jedzenie i picie. Mężczyzna potwierdził, że chce starać się w Polsce o ochronę międzynarodową. Odebraliśmy od niego pełnomocnictwo i wezwaliśmy Straż Graniczną” – napisał Sterczewski.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/Facebook