Nie żyje były prezydent Francji. Zmarł w wieku 94 lat

Valery Giscard d'Estaing nie żyje. Były prezydent Francji dwóch kadencji (1974-81) był ostatnio hospitalizowany w Tours, w zachodniej Francji.

Był czołowym politykiem Unii na rzecz Demokracji Francuskiej, federacji ugrupowań centrowych i niegaullistowskiej, chadeckiej prawicy.

Uważa się go za jednego z architektów integracji europejskiej w znanym nam dziś kształcie. Zapisał się też jako szef państwa dążący do modernizacji francuskiego społeczeństwa. Zezwolił m. in. na rozwody za obopólną zgodą i zalegalizował aborcję.

