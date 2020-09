Fundusz Medyczny zapowiedział w marcu prezydent Andrzej Duda. Pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy. Celem funduszu jest wsparcie działań, które mają poprawić zdrowie i jakość życia Polaków poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz profilaktyki, wczesnego wykrywania i diagnostyki oraz leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich.

Za przyjęciem ustawy głosowało 440 posłów, przeciw było 12, 2 się wstrzymało. Odrzucono wniosek mniejszości, złożony przez Paulinę Henning-Kloskę (KO), by w ustawie zapisać, że limit wydatków na fundusz będzie wynosił co najmniej 2 mld zł w tym roku i 4 mld zł w kolejnych latach. W związku z tym pozostał zapis, że limit wydatków na fundusz wyniesie nie więcej niż odpowiednio 2 i 4 mld zł. Posłowie nie zgodzili się też, na poprawkę KO, by zmniejszyć koszty obsługi funduszu i zadań finansowanych z funduszu.

Fundusz Medyczny. Ustawa Andrzeja Dudy z poparciem w Sejmie

Z funduszu medycznego mają być dofinansowywane przebudowa, modernizacja lub doposażenie strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, szpitali, zwiększanie skuteczności programów profilaktycznych oraz finansowane innowacyjne terapie lekowe, a także świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Jak zapisano w ustawie, maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczony na te zadania w tym roku nie może być wyższy niż 2 mld zł, a w kolejnych latach (do 2029 r.) – nie wyższy niż 4 mld zł rocznie.

