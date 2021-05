Fundusz Odbudowy. Duda ratyfikował decyzję UE. "Proces ogłaszam za zamknięty"

Andrzej Duda podpisał ustawę, w której parlament wyraża zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji decyzji Rady o systemie zasobów własnych UE w piątek. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Sejm uchwalił ją 4 maja, w czwartek poparł ją Senat.

Andrzej Duda ratyfikował decyzję UE ws. zwiększenia zasobów własnych

- To bardzo ważny moment dla RP, ale także bardzo ważny moment dla całej UE, dlatego że dzisiaj poprzez złożenie tego podpisu nastąpiło zakończenie całego procesu ratyfikacji decyzji Rady UE w sprawie zasobów własnych, decyzji, która zamyka proces ustalania wieloletnich ram finansowych na lata 2021-27 - powiedział Duda.

Przypomniał, że decyzja o zwiększeniu zasobów własnych wprowadza do systemu prawa UE "coś, co nazwano instrumentem na rzecz odbudowy Unii Europejskiej".- Będzie to instrument o charakterze wyjątkowym, pozwalający Komisji Europejskiej w imieniu Unii Europejskiej zaciągać pożyczki na rynkach kapitałowych - mówił.

Wierzę w to głęboko, że po pierwsze w niedługim czasie te środki będziemy mogli uzyskać, po drugie, że wykorzystamy je bardzo dobrze, tak jak do tej pory udawało nam się wykorzystać środki otrzymywane z funduszy UE na to, żeby realizować rozwój naszego kraju na wszystkich szczeblach terytorialnych Andrzej Duda

Zaznaczył, że jest to określone jako instrument o charakterze wyjątkowym, pozwalający "zaciągać pożyczki na rynkach kapitałowych całego świata na potrzeby odbudowy gospodarek państw UE po wszystkich problemach spowodowanych kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią Covid-19".

Andrzej Duda: proces ratyfikacji ogłaszam za zamknięty

Duda podkreślił przy tym, że wierzy, iż środki te będą nie tylko remedium, które pozwoli wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19, "ale przede wszystkim dokonać skoku rozwojowego" naszemu krajowi przede wszystkim pod względem infrastrukturalnym. - Niektórzy porównują ten instrument odbudowy do Planu Marshalla, mam nadzieję, że właśnie tak będzie - powiedział prezydent.

Przypomniał, że po II wojnie światowej Plan Marshalla wywołał dla zachodniej części Europy, która po wojnie pozostała wolna i demokratyczna, efekt boomu gospodarczego i prosperity. - Mam nadzieję, że także ten plan odbudowy przyniesie te same efekty i da nam ten niezwykły impuls rozwojowy, i pozwoli przeżywać czas wielkiej prosperity gospodarczej, zapewniając oczywiście także wysoki poziom życia w naszych krajach - z mojego punktu widzenia przede wszystkim w Polsce - stwierdził.

Prezydent dziękował też wszystkim posłom i senatorom, którzy oddali głos za wyrażeniem przez parlament zgody na ratyfikację. - Proces ratyfikacji ogłaszam za zamknięty - dodał.

Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy. Ile pieniędzy dla Polski?

Decyzja dotycząca zwiększenia zasobów własnych to efekt ubiegłorocznego szczytu UE, podczas którego 27 krajów członkowskim zawarło bezprecedensowe porozumienie, by utworzyć poza standardowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi specjalny instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa nazywany potocznie Funduszem Odbudowy. Żeby jednak Fundusz Odbudowy został uruchomiony, podobnie jak środki z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, wszystkie 27 państw unijnych musiało ratyfikować decyzję o nowych zasobach własnych.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat, z czego ok. 520 mld zł stanowić będą środki z wieloletniego budżetu, a ok. 250 mld zł z Funduszu Odbudowy. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

RadioZET.pl/PAP