Jarosław Kaczyński nie radzi sobie z kryzysem - informuje "Gazeta Wyborcza". We wtorkowym wystąpieniu wicepremier oskarżył protestujących o narażenie życia ludzi. Politycy partii rządzącej w kuluarach donoszą, że to właśnie prezes PiS dał sygnał do zaostrzenia prawa aborcyjnego w czasie pandemii.

Według nieoficjalnych informacji dziennika lider PiS miał być zaskoczony tak jednoznacznym wyrokiem TK. "Ale zaraz wydał komendę: ani kroku wstecz. Musimy bronić swoich racji - przekonywał za zamkniętymi drzwiami" - czytamy. Liderzy PiS mają nadzieję, że po Wszystkich Świętych protesty wygasną.

"GW": Jarosław Kaczyński chce wymiany ministra zdrowia. Rzecznik rządu komentuje

Według "GW" prezes PiS próbuje kryzys obrócić na swoją korzyść. "Już szykuje grunt do oskarżenia liderów protestu o spowodowanie zagrożenia epidemicznego na wielką skalę" - donosi dziennik.

- Wy w tej chwili, w imię własnych interesów, małych, brudnych interesów, (..) rozwalacie Polskę. Narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. Jesteście przestępcami - grzmiał w środę w Sejmie Jarosław Kaczyński.

Z informacji "Wyborczej" wynika, że Kaczyński nie jest zadowolony z faktu, jak przebiega walka z pandemią koronawirusa, dlatego planuje zmiany na stanowisku ministra zdrowia. Jak nieoficjalnie podaje "GW", na koalicyjnym spotkaniu prezes PiS miał powiedzieć, że Adam Niedzielski się "zużył". "W razie jego ewentualnej dymisji stery w resorcie może przejąć generał dywizji - lekarz" - czytamy. Mówi się, że w razie odwołania Niedzielskiego, jego stanowisko mógłby przejąć Grzegorz Gerard Gielerak, który od trzynastu lat jest dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego.

Jak przypomina TOK FM, to on przywiózł Jarosławowi Kaczyńskiemu do domu kule ortopedyczne, gdy polityk miał problemy z kolanem. Gielerak osobiście nadzorował także leczenie prezesa PiS oraz jego matki Jadwigi. To także w jego szpitalu do zdrowia dochodziła Beata Szydło po wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu.

Rzecznik rządu pytany przez PAP o doniesienia dotyczące zmian w resorcie zdrowia, zaprzeczył, jakoby Niedzielski miał zostać zdymisjonowany. - W związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi informuję, że nie ma planów zmiany na stanowisku ministra zdrowia. Adam Niedzielski dalej będzie realizował swoje zadania - powiedział PAP Müller. Przypomnijmy, Niedzielski jeszcze przed jesienną rekonstrukcją rządu zastąpił na funkcji szefa resortu zdrowia Łukasza Szumowskiego.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"/Tok Fm/PAP