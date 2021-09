Szef klubu Lewicy: Powinny być ograniczenia dla niezaszczepionych. To nie dyskryminacja

– Szczepienia przeciw COVID-19 powinny być dziś logicznym obowiązkiem każdego, kto chce dbać o zdrowie bliskich, rodziny i tego, kogo spotyka na ulicy. Jeśli przyjdzie stan lockdownu, to wesprę to, co mówił minister Niedzielski, że powinny być ograniczenia dla niezaszczepionych – mówi w internetowej części programu „Gość Radia ZET” Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski: Powinny być ograniczenia dla niezaszczepionych przeciw COVID-19

Polityk jest głęboko przekonany, że ci, którzy się nie szczepią „działają wbrew interesowi społecznemu”. – Powinni mieć ograniczenia np. takie, że nie będą mogli pójść do kina, restauracji czy hotelu – uważa Gawkowski. – Nie uważam, że to dyskryminacja. Każdy ma wybór – dodaje gość Beaty Lubeckiej.

Pytany o lex TVN, przewodniczący klubu Lewicy opowiada historię z sejmowych korytarzy. – Drugi dzień po wprowadzeniu ustawy do parlamentu słyszałem od posłów PiS, jak mówili na korytarzach, że powstanie konsorcjum najważniejszych spółek Skarbu Państwa, które złożą się na zakup TVN-u – mówi Krzysztof Gawkowski. Jego zdaniem, „jeśli KRRiT doprowadzi do tego, że nie będzie koncesji dla TVN24, to kolejnym krokiem będzie nieprzyznanie koncesji dla TVN7”. – Myślę, że to podejście pod główną stację – TVN – komentuje polityk.

