Zmiany w mediach zapowiedział już kilka miesięcy temu szef PiS Jarosław Kaczyński. Sprawy przyspieszyły po zwycięstwie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Część polityków Zjednoczonej Prawicy (wiceminister Janusz Kowalski) ruszyła w lipcu z przekazem o repolonizacji, niektórzy, jak szef Porozumienia Jarosław Gowin, komentowali, że w grę wchodzi mniej radykalna dekoncentracja.

Oba warianty wzbudzają wśród polityków oraz dziennikarzy sporo emocji. Do sprawy postanowiła odnieść się ambasador USA. Georgette Mosbacher.

O dekoncentracji (rozdrobnieniu) mediów, które nie łączyłyby różnych platform (gazety, rozgłośnie, telewizje, portale) pisała:

- napisała ambasador USA w Polsce.

W kolejnych wpisach wspominała, że ingerencja w rynek mediów jest zarówno cenzurą jak i niszczeniem dobrego klimatu do inwestycji.

Zmuszanie firm medialnych do sprzedaży akcji zmusi inwestorów do szukania innych rynków. To nie jest dobry klimat inwestycyjny - to cenzura. Przyciąganie inwestycji zagranicznych i silna gospodarka wymaga przewidywalności