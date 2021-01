Georgette Mosbacher objęła stanowisko Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w sierpniu 2018 r. nominowana na to stanowisko przez prezydenta Donalda Trumpa. W środę 20 stycznia na prezydenta USA zaprzysiężony zostanie Joe Biden zwycięzca ubiegłorocznych wyborów prezydenckich.

"Jestem dumna z tego, co udało nam się osiągnąć w polsko-amerykańskich relacjach podczas mojej kadencji, która jutro dobiega końca. Polska i Polacy mają szczególne miejsce w moim sercu i pożegnanie jest dla mnie bardzo trudne. Nie mówię więc do widzenia - mówię do zobaczenia!" - napisała ambasador we wtorek na Twitterze.

W dołączonym do wpisu nagraniu podsumowała swą kadencję ambasadorską. Oświadczyła, że "jednym z najbardziej zaszczytnych momentów jej życia był dzień, gdy prezydent Trump poprosił ją o przyjęcie stanowiska ambasador USA w Polsce". - Minęły ponad dwa lata i jestem dumna z naszych wspólnych dokonań na rzecz umacniania relacji między Polską i USA - podkreśliła.

Każda minuta w Polsce byłą dla mnie prawdziwą radością, a Polaków darzy szczerym uczuciem. Przyjęliście mnie z otwartymi ramionami. Poczytuję sobie za zaszczyt, że mogłam reprezentować Stany Zjednoczone w Waszym wspaniałym kraju Georgette Mosbacher

Dodała, że niestety jej pobyt w Polsce dobiegł końca i 20 stycznia zgodnie z wieloletnią tradycją ustąpi ze stanowiska. Przypomnijmy, że w przypadku dyplomatów niezawodowych, a pochodzących z tzw. nominacji politycznej, ich kadencja kończy się w momencie zmiany władzy w kraju, z którego pochodzą.

Georgette Mosbacher żegna się z Polską. Ambasadorka USA opublikowała osobiste nagranie

Stwierdziła, że przez czas jej kadencji w Polsce odnotowaliśmy wiele osiągnięć, "dzięki niewiarygodnej pracy jej zespołu w ambasadzie". W tym kontekście przypomniała, że podczas jej urzędowania Polska przystąpiła do programu ruchu bezwizowego z USA. Zdaniem Mosbacher to historyczny kamień milowy, który będzie się przyczyniać do umacniania relacji międzyludzkich przez kolejne dziesięciolecia.

Wspomniała też o wspólnej deklaracji dotyczącej polskiego programu energetyki jądrowej, wsparciu dla inicjatywy Trójmorza i sprawach wojskowe - umocnieniu wschodniej flanki NATO, ustanowieniu wysuniętego dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA z siedzibą w Poznaniu.

Mosbacher stwierdziła, że te osiągnięcia przetrwają długo po jej wyjeździe z Warszawy. W osobistej części wypowiedzi zapewniła natomiast, że w głębi serca zawsze będzie tęskniła za czasem spędzonym w Polsce. Słychać zresztą, że mówiła to głosem drżącym ze wzruszenia.

Nie wyjeżdżam jednak na zawsze. Będę wracać, bo moje przywiązanie i miłość do Polski nie przeminą, zamierzam więc Polskę odwiedzać [...] Niech Bóg błogosławi Polsce, Niech Bóg błogosławi Stanom Zjednoczonym Ameryki Georgette Mosbacher

W nagraniu wystąpienie Mosbacher przeplatane jest zdjęciami z czasu jej misji w Polsce i spotkań z najważniejszymi politykami, czy momentów ważnych dla obu krajów, np. podpisania umowy o współpracy obronnej z USA.

RadioZET.pl/PAP/Twitter