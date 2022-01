Nowy akt oskarżenia ws. Getback. Wraca sprawa nagrań, które mogą pogrążyć polityków

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu drugi akt oskarżenia w sprawie GetBack. Wśród oskarżonych znaleźli się Kinga M. i Radosław K., którzy - według informacji nieoficjalnych - mieli dla prezesa GetBack nagrywać rozmowy i zbierać materiały dotyczące m.in. środowiska premiera Mateusza Morawieckiego - dowiedziało się Radia ZET. W akcie oskarżenia zarzucono Kindze M. i Radosławowi K. wyprowadzenie z GetBack ponad 3 mln złotych i powoływanie się na wpływy w CBA.

Akt oskarżenia dotyczy w sumie czworo byłych członków zarządu GetBack oraz 7 innych osób - ustaliło Radio ZET. Śledczy oskarżyli m.in. prezesa GetBack Konrada K. o podanie w kwietniu 2018 roku nieprawdziwych danych w komunikacie giełdowym oraz o zniszczenie laptopa. Kolejny zarzut dotyczy zawarcia przez niego umów na pozorne usługi.

Getback. Nowy akt oskarżenia w głośnej aferze

"W oparciu o umowy wypłacano ich beneficjentom środki spółki w łącznej kwocie ponad 10,5 milionów złotych, w zamian za ich pośrednictwo w załatwianiu spraw w instytucjach publicznych polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na funkcjonariuszy organów ścigania" - napisała w komunikacie Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Jak dowiedział się dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski, w tym wątku chodzi m.in. o byłą doradcę spółki PMPG (właściciel spółek wydających tygodnik Wprost) Kingę M. i biznesmena Radosława K. To członkowie nieformalnej grupy, która - według informacji nieoficjalnych - na zlecenie byłego prezesa GetBacku miała zbierać informacje i materiały dotyczące środowiska premiera Mateusza Morawieckiego. Oboje mieli powoływać się na wpływy w CBA.

O nagraniach z afery GetBack pisał w mediach społecznościowych we wrześniu ubiegłego roku dziennikarz Sylwester Latkowski. Przygotowuje on film i książkę o aferze GetBack. - Na rynku pojawiły się oferty nagrań z afery GetBack. Ma ich być 150 godzin, tak twierdzi jeden z nagrywających. Pewna osoba miała nawet okazję posłuchać siebie na jednym z nagrań, ale nie wyraziła ochoty odkupienia, wykupienia, czy jak to nazwać, tego czy innego nagrania - napisał Latkowski.

W październiku 2020 roku w pierwszym akcie oskarżenia w aferze GetBack Prokuratura Regionalna w Warszawie zarzuciła 16 osobom, w tym byłemu prezesowi GetBack S.A. i byłemu kierownictwu Idea Banku S.A., m.in. oszustwa związane z dystrybucją obligacji GetBack i certyfikatów funduszy inwestycyjnych, nadużycie uprawnień i wyrządzenie Idea Bankowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz prowadzenie przez ten bank działalności maklerskiej bez wymaganego zezwolenia KNF.

RadioZET.pl/MaG