„Adam Hofman mówił, że przychodzi w imieniu Zbigniewa Ziobry. Tłumaczył, że Michał Krupiński jest w dobrych relacjach z ministrem sprawiedliwości [Krupiński od lat blisko przyjaźni się z bratem Ziobry Witoldem, a dzięki ziobrystom był m.in. prezesem Pekao SA]. W zamian za posadę dla Krupińskiego Hofman obiecywał złagodzenie kursu wobec banków Czarneckiego” – pisała w niedzielę „Gazeta Wyborcza”, powołując się na anonimowego informatora. Do spotkania milionera, właściciela m.in. Getin Noble Banku i Idea Banku, Leszka Czarneckiego z Adamem Hofmanem miało dojść latem tego roku w Monako, gdzie bankier ma posiadłość. Ich rozmowa miała zostać nagrana.

Jeszcze w niedzielę Hofman stanowczo zaprzeczył doniesieniom „Wyborczej”. "W związku z rozpowszechnianiem przez GW oraz redaktora Czuchnowskiego nieprawdziwych, godzących w moje dobre imię informacji zleciłem już podjęcie zdecydowanych kroków prawnych w tej sprawie. Wobec tego, co opublikowała Gazeta Wyborcza, stanowczo oświadczam, że nie powoływałem się wobec kogokolwiek na znajomości czy kontakty w administracji rządowej, a w szczególności nie przedstawiałem się, jako jej 'wysłannik'. Nigdy nie formułowałem względem tego (i jakiegokolwiek innego) biznesmena żadnej oferty, która miałaby wymiar korupcyjny, choćby w najszerszym rozumieniu pojęcia 'korupcji'. Od kilku lat nie jestem już politykiem, a prowadzę działalność biznesową, w której zawsze kieruję się zasadami odpowiedzialności biznesowej i rzetelnego oraz starannego działania. W tym stanie rzeczy będę bezkompromisowo walczyć o moje dobre imię" - napisał w oświadczeniu były polityk PiS.

Giertych ujawnia nagranie

„Dzisiaj główny »bohater« pan Adam Hofman publicznie zaprzeczył doniesieniom Gazety Wyborczej, że to on stał za złożonymi dr. Leszkowi Czarneckiemu ofertami. Będziecie mogli Państwo sami zweryfikować prawdziwość tego zaprzeczenia" - napisał niedługo potem Roman Giertych, który reprezentuje Czarneckiego, ujawniając trwający niecałe dwie minuty fragment rozmowy. Jak sam napisał, na nagraniu Hofman proponuje Czarneckiemu formalne lub nieformalne zatrudnienie Michała Krupińskiego. "Jednocześnie Adam Hofman oświadcza, że w/w przypadku zatrudnienia pójdzie do Zbigniewa Ziobry, porozmawia, przekona i rozwiąże problemy Czarneckiego dzięki temu, że w PiS jest autorytetem od spraw bankowych, czyli w zakresie tych spraw, w których zarzuty ma Czarnecki" – dodał w opisie nagrania.

Giertych zapowiedział już, że zawiadomi organy ścigania o popełnieniu przestępstwa korupcyjnego w tej sprawie. "Ten fragment rozmowy za zgodą mego Mocodawcy udostępniam, aby nikt nie zarzucał, że mijam się z prawdą. Dalsze dowody możemy przekazać Komisji Śledczej" – poinformował Giertych. "Chciałbym zapewnić CBA, że żadnych dowodów w tej sprawie nie mam przy sobie. Proszę więc mnie jutro nie odwiedzać" – dodał na koniec. Nagranie publikujemy poniżej.

Hofman zabiera głos ws. rozmowy z Czarneckim

- Od kilku lat moja firma pracuje z dwoma bankami Leszka Czarneckiego, współpracowaliśmy też z jego fundacją i firmą syna. On nas zaprosił do współpracy - powiedział Onetowi Hofman. - Takich rozmów dotyczących strategii postępowania było bardzo wiele. W tej konkretnej rozmawialiśmy o różnych propozycjach personalnych. To Leszek Czarnecki poprosił nas, abyśmy podpowiedzieli mu, kogo warto zatrudnić w jego bankach. Michał Krupiński był jedną z rozważanych opcji – dodał Hofman. Wkrótce opublikował kolejne oświadczenie.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej Giertych opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie w sprawie swojego zatrzymania. Adwokat powiązał tę sprawę ze sprawą Czarneckiego i zasugerował, że zarówno jego zatrzymanie, jak i postępowanie ws. biznesmena, jest próbą zatuszowania przez rząd PiS swoich działań korupcyjnych. Według Giertycha przed wyborami prezydenckimi Czarnecki miał dostać od „zaufanego człowieka partii rządzącej” propozycję przejęcia telewizji TVN24. "Władza uznała, że Czarnecki jest osobą, która mogłaby być zaakceptowana przez akcjonariuszy TVN, gdyby zdecydowali się na sprzedaż swojego kanału informacyjnego" – napisał na Facebooku adwokat.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza/Onet